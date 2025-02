Hvorfor kan vi ikke få fjernvarme på abonnement i Dragør?

Flere læsere vil gerne vide, hvorfor man ikke kan få fjernvarme på abonnement i Dragør. Nogle husker, at dette blev anført som en mulighed, da de tilbage i 2023 lavede en ikke-bindende tilkendegivelse af, at de gerne ville have fjernvarme.

Når man i dag går ind på Tårnby Forsynings hjemmeside, står der om abonnementsordningen, at »denne ordning er for privatkunder i enfamilieshuse i Tårnby. Den tilbydes desværre ikke i Dragør«.

Dette skyldes, at Forsyningstilsynet i maj 2024 afsagde en dom, der betyder, at det ikke længere er lovligt for fjernvarmeselskaberne at tilbyde fjernvarme på abonnement.

De borgere, der har været på ordningen, inden dommen blev afsagt, kan fortsætte. Men fjernvarmeselskaberne må ikke tilbyde abonnementsordningen til nye fjernvarmekunder.

Forsyningstilsynet afsagde deres dom på baggrund af en konkret sag fra Halsnæs Kommune. Begrundelsen for afgørelsen gik blandt andet på, at det hæmmer den frie konkurrenceevne, hvis fjernvarmeselskaberne tilbyder abonnementsordninger på fjernvarmeanlæg.

Vil man læse mere om dommen, kan man gøre det blandt andet på Horten Advokatpartnerselskabs hjemmeside (Ny praksis fra Forsyningstilsynet om fjernvarmeunitordninger) eller på Dansk Fjernvarmes hjemmeside (Abonnementsordning: Tilsyn ændrer på praksis).