Slut med at gå i banken i Dragør: »Vi forsvinder ikke helt«

Fremover vil det stadig være muligt at møde sin bankrådgiver i filialen – mødet skal blot være aftalt på forhånd. Arkivfoto: Torben Stender.

Fra den 1. marts vil Dragør ikke længere have bankfilialer med almindelig åbningstid.

Spar Nord meddelte allerede i januar, at filialen på Dragørhjørnet lukker. Kunder og medarbejdere bliver i stedet flyttet til bankens andre filialer på Amager. Nu står det klart, at Sparekassen Sjælland-Fyn på Dragør Stationsplads følger samme vej.

Ifølge Sparekassen Sjælland-Fyns kommunikationsafdeling bliver filialen fra den 1. marts ændret til en mødefilial. Det betyder, at den kun vil være åben for kunder, der har aftalt et møde på forhånd.

Baggrunden for beslutningen er en sammenlægning af sparekassens filialer i hovedstadsområdet.

Forsvinder ikke helt

Ifølge Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, skal man ikke være bekymret for, at personalet flytter til andre filialer i hovedstaden.

»Vi forsvinder ikke fra Dragør, fordi der vil fortsat være åbent for aftalte møder. Derudover vil vores generelle lokale engagement fortsætte som hidtil,« siger Lars Petersson.

Da sparekassen beholder lokalerne, vil hæveautomaten i bankens foyer stadig være tilgængelig.

Ændringerne betyder, at man fra den 1. marts ikke længere har nogle bankfilialer i Dragør. Bankkunder skal i stedet benytte digitale bankløsninger eller besøge filialer andre steder i hovedstaden.