Tør jeg blive gammel?

Spørgsmålet stiller jeg, da jeg oprigtigt frygter min alderdom. Jeg er som pårørende til en gammel, demensramt mor med Parkinsons sygdom vidne til en meget trist udvikling. En hjemmepleje, hvor de faste hjælpere og assistenter kæmper med mangel på hænder; der løbes stærkt ude i de små hjem.

Vi taler i institutionerne så meget om normeringer – antal uddannet personale per barn. I skolerne ligeså. Vi ønsker uddannede lærere og pædagogisk personale til at udvikle vores børn og unge. Jeg arbejder selv som pædagogisk personale i Dragør på nu snart 19. år – et arbejde, jeg både er stolt af og holder rigtig meget af.

Men jeg føler i den grad en stigende frustration, for hvor gør mine varme hænder mest nytte? Er det i plejen omkring min mor eller ved min kerneopgave omkring de børn, jeg holder så meget af?

For hvad med de ældre? Jeg er som uddannet sosu-hjælper og nu pårørende vidne til en hjemmepleje på vej i knæ. De dygtige og kompetente faste både hjælpere, assistenter og sygeplejersker kæmper en brav kamp mod normeringer og arbejdsvilkår, der lader flere ting at ønske.

Jeg oplever et alt for højt antal af vikarer og dermed også fejl. Jeg ser vikarer, der ikke er deres opgave voksne. De mangler både omsorg og empati. Vikarer, der af den ene eller anden grund ikke orienterer sig i opgaveoversigten hos den enkelte.

Jeg oplever dage med vikarer, hvor min mor mangler at blive vasket, får det beskidte tøj på med pletter fra dagen før. Dage, hvor tandbørstning ikke finder sted. Dage, hvor toiletbesøg erstattes af et hurtigt bleskift ved sengekanten. Dage, hvor den vigtige medicin ikke gives på de anviste tidspunkter – og desværre også dage, hvor man har givet min mor dobbelt dosering, fordi man har handlet på egen hånd.

Jeg oplever, at man flere gange er gået fra min mor under måltider, selvom hun har behov for støtte til indtagelse af både mad og medicin samt brug for hjælp til at komme tilbage til sin lænestol.

Men en onsdag gik det helt galt. Da oplevede jeg, at min mor blev glemt og sad flere timer og ventede på aftensmad og toiletbesøg. Hun skulle have besøg klokken 17.00, men kontakter mig frustreret og ulykkelig, våd og sulten klokken 20.

Lige netop denne aften sidder jeg til en koncert og har derfor svært ved at hjælpe, hvilket jeg ellers altid gør. Men jeg får ringet op til hjemmeplejen, og de vil ringe den pågældende vikar op. Intet sker …

Min mor trykker på sit nødkald og siger med mig i røret til hjælpecentralen, at hun er sulten. »Vi finder en, der kan komme ud til dig,« siger de. Men stadig intet sker.

Klokken 20.50 vælger min datter selv at køre fra Sundby til Dragør ud til sin mormor og får givet hende mad samt hendes vigtige Parkinsons-medicin. Først en del senere, klokken 22.15, kommer der nogen og hjælper min mor i seng.

Jeg er hos min mor mange gange på en dag og oplever på tæt hold normeringer for både det faste personale og vikarer, som lader meget at ønske. Hvor bliver empatien, grundigheden, nærværet og ordentligheden af, når man har langt over 20 besøg på en vagt?

Jeg frygter denne udvikling. Jeg frygter ganske enkelt at blive gammel.

Med venlig hilsen

Alice Petersen

Svar fra Dragør Kommune:

Kære Alice Petersen,

Tak for dit indlæg i Dragør Nyt og for at dele dine oplevelser og bekymringer. Vi kan godt forstå, at det er en vanskelig situation for din mor og dig som pårørende, og vi tager dine erfaringer alvorligt. Det er bekymrende, når man som pårørende oplever, at ens nærmeste ikke får den forventede omsorg og pleje.

Vi ved, at hjemmeplejen i perioder er presset af sygdom og mangel på fastansatte medarbejdere. Også i Dragør kan vi mærke, at der desværre er mangel på uddannet arbejdskraft på området. Det kan blandt andet derfor være udfordrende at sikre kontinuitet, især når vi må gøre brug af afløsere og vikarer. Vi arbejder løbende på at tiltrække og tilknytte dygtige medarbejdere, og vi gør det bedste, vi kan, for at sikre, at både fastansatte og afløsere har de nødvendige kompetencer og kendskab til borgerne.

Når vi får kendskab til konkrete udfordringer, følger vi op og tager det meget alvorligt. Vi vil altid gerne i dialog med borgere og pårørende, da deres tilbagemeldinger er afgørende for, at vi kan forbedre vores indsats. Det gælder i høj grad, når vi er nødt til at benytte os af eksterne vikarbureauer, fordi vi ikke er med den enkelte vikar ude hos borgerne.

Vi håber, at du vil tage kontakt til os, så vi kan få en nærmere drøftelse af din mors situation og de bekymringer, du rejser. Vores dør står altid åben for dialog, og vi sætter stor pris på, at du tager dig tid til at gøre os opmærksomme på dine oplevelser.

Med venlig hilsen

Lisbeth Kastrup

Leder af hjemmeplejen

Dragør Kommune