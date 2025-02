UngDragørs leder: Fritid er lige så vigtigt som skolen

Troels Wassard Lund har kontor i kælderen under Store Magleby Skole. Foto: Thomas Mose.

Barndommen og ungdommen i en lille by uden for Viborg var fyldt med sport og musik. Han spillede guitar, fodbold, sang i kor og meget andet. Fritiden fyldte faktisk næsten mere for ham end skolen. Og det var alt det, han lærte af sine fritidsaktiviteter, der formede hans uddannelses- og karrierevalg.

Sådan lyder det fra Troels Wassard Lund, når han tænker tilbage. Og det er også disse værdier og erfaringer, han har taget med sig ind i jobbet som leder af UngDragør.

»Skolen har en stor og vigtig rolle i børn og unges liv. Selvfølgelig. De bruger cirka otte timer hver dag her. Men de sidste 16 timer i døgnet er jo fritid, så for mig at se er det mindst lige så vigtigt,« lyder det fra Troels Wassard Lund.

Vigtigt at have flere arenaer

Derfor brænder han også for at skabe de bedst mulige arenaer for børn og unges fritidsliv. Han mener, at børn og unge har brug for andre arenaer end skolen og klassen. Den arena er super i sig selv.

Men skændes man med bedsteveninden, har man svært ved det boglige, eller er der en lærer, der trykker på de forkerte knapper, ja, så er det vigtigt, at man har nogle andre arenaer i fritiden, hvor man kan søge hen og finde tryghed og fællesskab.

»Som både klub og ungdomsskole er vi jo i stærk konkurrence med alle mulige gode tilbud i Dragør som fodbold, håndbold og badminton, men det er fint. Jeg er faktisk ligeglad med, hvad børn og unge går til, bare de går til noget i fritiden,« forklarer Troels Wassard Lund.

Men som leder af UngDragør er det selvfølgelig klubberne og ungdomsskolens tilbud, han selv er med til at forme. Og det var netop udfordringen med at skulle samle klubberne og ungdomsskolen i Dragør i den nye enhed UngDragør, som tiltrak ham.

Drømmer om et helt nyt sted

Med blandt andet en læreruddannelse og en lederuddannelse inde for kunst og kultur fra Den Danske Scenekunstskole i kufferten havde han gennemført et lignende projekt som leder af ungdoms- og musikskolen i Brøndby.

Da han startede der i 2009, sad han i en kælder, og da han rejste derfra, havde børn og unge et stort fritids- og kulturhus, de kunne mødes i, tage kurser og dyrke alle deres fritidsinteresser i.

»Det var virkelig en fantastisk proces at være med til. Men jeg var også nået til et sted, hvor jeg havde opfyldt mine mål og ikke vidste, om jeg kunne dreje det hele nye steder hen. Så det var meget bevidst, at jeg søgte udfordringen her i Dragør, hvor der skulle etableres en helt ny enhed og skabes en helt ny fortælling,« fortæller Troels Wassard Lund, der dog også griner lidt af, at hans nye job har ført ham tilbage i en kælder.

Foreløbigt holder UngDragørs administration nemlig til i kælderen under Store Magleby Skole, mens deres tilbud selvfølgelig finder sted alle mulige andre steder i byen.

Klubberne hører stadig hjemme på Elisenborg og i Krudthuset, mens Kongelundsfortet og Det Maritime Hus på havnen huser mange af deres ungdomsskole-, friluftsskole- og andre fritidsaktiviteter.

Troels Wassard Lund lægger da heller ikke skjul på, at han drømmer om at skabe et helt nyt fællessted for børn og unge i Dragør.

»Elisenborg og Krudthuset er fine steder med en god kultur, men de er slidte. Og hvor vi har gode erfaringer med at tiltrække børn fra 4. til 6. klasserne i fritidsklubberne, er det sværere at tiltrække de lidt ældre til ungdomsklubben. Jeg tror også, at det hænger sammen med, at ungdomsklubben på Elisenborg minder lidt for meget om dengang, de var yngre og kom her. Hvis vi fik et nyt sted som være- og samlingssted – ja, et ungdoms- og kulturcenter for den ældre målgruppe, hvor man kunne gå til musik og foto til højre og uddannelsesvejledning og rådgivning til venstre, og så kunne man spille brætspil i cafeen og gå til fester og koncerter – så tror jeg virkelig, vi kunne bygge en ny ungdomskultur op,« lyder det fra Troels Wassard Lund.

Han er dog realistisk og ved, at det er et langt og sejt træk. Men mens han tager det hele et skridt ad gangen, vil han have lov til at drømme. Og han mener, at der er mange gode ting at bygge på i Dragør.

Folk har været positive

Lederen af UngDragør føler, at han er kommet til en by med masser af fællesskab og tradition, med dygtige og engagerede medarbejdere, bestyrelse, forvaltning, unge og forældre. Han oplever også et supergodt samarbejde med folkeskolerne og de andre foreninger og institutioner i byen.

Faktisk har Troels Wassard Lund ikke mødt den modstand, han måske regnede med, når han nu kom og skulle stå i spidsen for en helt ny slags enhed og samle en velfungerende ungdomsskole med nogle klubber, der måske haltede lidt.

»Strategien var at udnytte det bedste fra begge verdener og arbejde sig væk fra en dem og os-kultur til et fællesskab, hvor vi arbejder koordineret og samlet for hele målgruppen. Jeg synes, at folk har været meget positive. For det første var der gjort et godt forarbejde til, at der skulle ske forandringer, og for det andet har folk lyttet til det, jeg kom med. Meget af det har jo handlet om at føre det hele ind i en ny tid og få alle de gode kræfter fra ungdomsskolen og de forskellige klubber til at spille sammen på en ny måde. Det har folk købt ind på,« forklarer han.

Hvor der til klubberne fra 4. til 6. klasse er kæmpe belægning og en fastholdelsesprocent, så kniber det som sagt mere med at få unge fra 7. klasse og opefter til at benytte sig af ungdomsklubben. Så det er her, meget af hans indsats stadig ligger.

»Jeg fandt hurtigt ud af, at der var superdygtige folk i ungdomsklubben, så det var ikke der, det haltede. De var måske bare lidt rådvilde over, hvilken vej de skulle gå. Så der har jeg arbejdet med at få skabt en ny ramme og sige: Nu prøver vi det her. Mit mantra har været, at selvom relationerne fastholder – og vi har personale, der er supergode til relationer – så er det aktiviteterne, der tiltrækker. Vi er derfor nødt til at se os selv som en butik og skabe spændende aktiviteter, som de unge gider og er involveret i. Og jeg synes allerede, at vi er på rette vej,« fortæller Troels Wassard Lund.

Troels Wassard Lund (til højre) og borgmester Kenneth Gøtterup arbejde for en smoothie ved sidste års Grøn Fredag på Elisenborg. Arkivfoto: Thomas Mose.

Hvad gider de unge?

Han har arbejdet med både en masse praktiske ting som at gøre tilmelding og betaling digital og nemmere, at planlægge og offentliggøre månedsprogrammer på en bedre måde og i det hele taget gøre aktiviteterne mere synlige. Derudover har medarbejderne fået forberedelsestid som noget nyt, så de har tid til at tænke over og udvikle nye aktiviteter.

»Vi har også brugt rigtig meget tid på ungeinddragelse. Vi har spurgt de unge: Er der noget, I synes, vi kan gøre anderledes? Hvad vil I gerne have? Så vi har både et børneråd i fritidsklubben, et klubråd i ungdomsklubben og forhåbentlig også snart et ungeråd, der ligger uden for vores tilbud, men som vi vil inddrage i bredere kommunal forstand i forhold til det at være ung i Dragør,« forklarer Troels Wassard Lund.

Når man spørger de unge i Dragør – altså dem, der går i 7. klasse og opefter – har der været et helt klart ønske.

»De vil simpelthen have flere fester. Det var slet ikke noget, de efterspurgte, der hvor jeg kom fra. Så det er helt nyt for mig. Men her vil de altså have fester, og så skal de da få fester. Her er vi lige ved at få hul igennem, så der faktisk var næsten 100 unge med til den sidste fest fra 6., 7. og 8. klasserne,« forklarer Troels Wassard Lund.

Fester i UngDragør-regi skal selvfølgelig ikke være fester med alkohol. Men Troels Wassard Lund tror fuldt og fast på, at man kan skabe sjove fester, events og koncerter, der kan tiltrække de unge, selvom der ikke er fokus på alkohol.

Og selvfølgelig kunne man sige, at det er fint, at børn trives i klubberne fra 4. til 6. klasse og melder sig til ungdomsskoleaktiviteter i stor stil, og at man måske bare skulle give slip på de lidt ældre unge, der er sværere at tiltrække. Men her mener Troels Wassard Lund, at det er vigtigt at holde fast og blive ved med at byde sig til og skabe indhold til gavn for fællesskaber.

»Hvis du spørger mig, er gode fællesskaber simpelthen løsningen på trivselsproblemerne og den segregering og isolation, vi ser. I klubben hos os kan du både få nye bekendtskaber og venner, og du kan få gode relationer til voksne medarbejdere. Du skal ikke præstere noget. Du skal bare være her, og så er du automatisk en del af et fællesskab,« slutter han.

Om UngDragør UngDragør er en ny enhed, der blev etableret i 2023, og som er fællesbetegnelsen for:

– Fritidsklubberne Krudthuset og Elisenborg (4. til 6. klasse)

– Ungdomsklubben Elisenborg (7. klasse til 18 år)

– Dragør Ungdomsskole (7. klasse til 18 år)



UngDragør står udover kommunens klubtilbud og de mange fritidshold i ungdomsskolen også for andre events og rejser og har ansvaret for udeskolen og friluftsskolen, som er en integreret del af undervisningen på Dragørs folkeskoler.



Udover klubhusene Elisenborg og Krudthuset råder UngDragør også over Det Maritime Hus på havnen og Kongelundsfortet.



Læse mere på www.ungdragør.dk