5.B går i trykken med deres egen klimaavis: »Man kan godt gøre en forskel, selvom man er et barn«

De seneste måneder har alle dansktimer stået i klimajournalistikkens tegn. Foto: Freja Bundvad.

Elever fra 5.B på Dragør Skole har de seneste måneder arbejdet intensivt med et avisprojekt, hvor de selv har stået for research, interview, artikelskrivning og layout.

Avisen, der har fået titlen Klimakrisens udveje, sætter fokus på klima og miljø og udkommer i 200 eksemplarer i starten af marts.

Projektet begyndte i december, og siden da har eleverne, der alle er mellem 11 og 12 år, arbejdet målrettet på at skabe en færdig avis.

»Det har været et langt forløb, men nu er vi ved at være klar. Vi regner med at få de sidste artikler på plads i denne uge,« fortæller Kasper Raun Jans fra 5.B.

Avisen kommer til at indeholde 12 sider, og eleverne har selv stået for alt i processen.

Interview med virksomheder og borgmester

Under arbejdet med avisen har eleverne interviewet både Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (C), samt en række lokale virksomheder og organisationer. Blandt andet har de spurgt ind til det lokale restaurationslivs tilgang til klimavenlig mad.

»Vi har prøvet at få fat i alle tre skoler i Dragør for at høre, hvad de gør for klimaet. Og jeg har interviewet ejeren af Økoskabet, hvor man kan hente økologiske varer,« siger Lukas John Hellmann.

Artiklerne i avisen spænder bredt og dækker emner som klimavenlig mad, genbrug, økologiske fødevarer og transport. En af grupperne har endda testet klimavenlige cookies for at undersøge, om der er smagsforskel på dem og almindelige småkager.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kasper, Lukas, Calvin, Adrian og Frida viser det sted, de gerne vil omdanne til køkkenhave og vild natur. Foto: Freja Bundvad.

»Hvis de klimavenlige cookies smager klamt, kan jeg godt forstå, at man vælger de andre. Men de smagte af det samme, og så er det jo 1.000 gange bedre at tage dem, der er klimavenlige,« forklarer Adrian Lindskov Sachs.

Kampagner og lokale initiativer

Ud over at skrive artikler har eleverne også lavet kampagner. En af dem går under navnet »Dragør Skole smider tøjet« og resulterede i, at 19 sorte sække med tøj og legetøj blev indsamlet og afleveret til ukrainske flygtningebørn.

»Det har været meget spændende, men også sjovt. Det er dejligt at tænke på, at man har hjulpet nogle andre børn, der får glæde af det, som vi har samlet ind,« siger Frida Stagaard Boysen, der har stået for at indsamle legetøj til genbrug.

En anden har arbejdet på at gøre skolens udearealer mere klimavenlige ved at samle frø og plante blomster.

»Vi har spurgt Plantorama og lokale borgere, om de har frø, de ikke bruger, så vi kan plante dem på skolen. Vi vil gerne gøre vores skole mere vild og klimavenlig,« forklarer en elev.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Klassen efterlyser blomsterfrø til skolens grønne område. Foto: Freja Bundvad.

Processen med at indsamle frø er udmundet i et helt konkret projekt, der handler om at omdanne et grønt område bag skolen til en urtehave, som eleverne kan bruge i deres madlavning i madkundskab.

Eleverne har fortalt om initiativet til både skoleledelsen og lokale politikere, der er åbne over for ideen.

Blandet begejstring for journalistik

Flere af eleverne har været begejstrede for projektet, men om en fremtid som journalist frister, er der delte meninger om.

»Jeg synes, at det har været sjovt at komme ud og snakke med folk og høre deres mening, men jeg tror ikke, at jeg vil være journalist, når jeg bliver stor,« siger Lukas John Hellmann.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Elevernes dansklærer Mette Andersen er meget stolt af sine elever. »Det er så fedt at se, hvor meget de engagerer sig i projektet,« siger hun. Foto: Freja Bundvad.

Klassekammeraten Calvin Weber Maynthzhusen er enig:

»Det har været sjovt at prøve, men jeg vil gerne have et job, hvor man tjener penge,« siger han.

Men de er enige om, at forløbet har været spændende, og for eleverne har det været vigtigt at vise, at børn og unge også kan gøre en forskel. De mener, at voksne er gode til at brokke sig over de unge, og det er de trætte af i 5.B.

»Vi vil gerne gøre noget godt for klimaet, og vi vil vise, at man godt kan gøre en forskel, selvom man er et barn,« lyder det fra 11-årige Lukas John Hellmann.