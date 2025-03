Anden gang på kort tid: Bil brager gennem hegnet til lufthavnen

For anden gang i løbet af ti dage er luftrummet blevet lukket efter at biler er kørt gennem hegnet til lufthavnen. Her er det eftervirkningerne af første episode den 19. februar. Foto: Freja Bundvad.

For anden gang på ti dage måtte al trafik i lufthavnen standses, efter at en bil er kørt gennem hegnet. I nat klokkken 3.14 bragede en varebil igennem hegnet til lufthavnen ved Flyvergrillen på Amager Landevej. En 21-årig mand er efterfølgende blevet anholdt, skriver TV2.

Kigger på sikkerheden

Luftrummet over København blev lukket i en times tid i forbindelse med hændelsen, oplyser kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn Jens Ehlers.

»Vi havde ingen flyvninger, da det skete, men vi har de første ankomster fra klokken 5,« siger han.

Luftrummet blev åbnet igen klokken 6.

Han oplyser, at han ikke kan udtale sig nærmere om politiaktionen. Men de to episoder – den seneste, og en, der lukkede lufthavnen i flere timer, efter at en anden bil brød igennem hegnet samme sted 19. februar – gør, at man vil kigge på sikkerheden.

»Vi evaluerer altid på hændelser, så vi kan beslutte, hvad der skal gøres fremover.«