Leder konstitueret på Store Magleby Skole

Steen Nielsen, som normalt er afdelingsleder for udskolingen på Store Magleby Skole, er blevet konstitueret som leder for skolen. Det sker, fordi den nuværende skoleleder, Jens Nelleman Charpentier, har fået nyt job per 1. marts og har sagt op.

Mens stillingen som skoleleder slås op, og kommunen skal igennem en ansættelsesproces, bliver Steen Nielsen således konstitueret skoleleder.

Han vil således styre skolen gennem overgangen. Det gør han i øvrigt sammen med sine lederkollegaer: Anders Dall, der er afdelingsleder for 3.-6. klasse, Signe Schandorff, der er afdelingsleder for 0.-2. klasse og skolens kompetencecenter, samt de to sfo-ledere Benjamin Gryholm og Dennis Friis Skram.