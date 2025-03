Miljøstyrelsen bekræfter lugtgener fra lufthavnen

Kørsel på start- og landingsbaner er hovedårsagen til lugtgenerne fra lufthavnen. Foto: Tim Panduro.

Lugten af brændstof fra Københavns Lufthavn er et af de faste klagepunkter for beboere nær lufthavnen – og selvom lugt i sig selv ikke er målbart på samme måde, som partikelforurening og støj kan være, viser en kontrolrapport fra Miljøstyrelsen, at der er reelle udfordringer.

I januar udførte Miljøstyrelsen to kontroller på i alt otte veje nord for lufthavnen i Tårnby Kommune. En af rapporterne viste ingen lugtgener, men i den anden var der problemer på to ud af fire undersøgte veje.

»Der blev registreret lugt af middel og kraftig styrke. Lugten beskrives som en tydelig lugt af brændstof. Styrken svingede mellem kraftig til mellemniveau. Lugten var til stede hele tiden i perioden for tilsyn på denne lokation,« hedder det i rapporten fra fredag den 24. januar, mens der fire dage efter ikke blev konstateret lugt på fire andre lokaliteter.

Miljøstyrelsen foretog tilsynene efter klager fra beboere i området, og tidspunkterne blev valgt med et blik på vejrudsigten. For lugt føres – ligesom partikler – med vinden.

Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, er opmærksom på problemerne.

»Vi er en international lufthavn, og vi lugter, larmer og forurener. Det kan man ikke undgå, men selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at minimere generne,« siger hun.

Hun følger med i Miljøstyrelsens tilsyn og kiggede nærmere på forholdene i lufthavnen, da de to lugtforekomster blev rapporteret den 24. januar.

»Det skyldtes, at der var kø på landingsbanen til takeoff. Sammen med vindretningen gjorde det, at der blev oplevet lugtgener,« siger hun.

»Lugt er meget afhængig af vindforhold og aktiviteten på landingsbaner. Det er ikke noget, man decideret kan måle, men vi ved, at det hænger tæt sammen med luftkvalitetsmålingerne. Når luftkvaliteten bliver lavere, kan vi se, at der også kommer flere klager over lugt.«

Mange indrapporteringer

At lugt er en udfordring fra lufthavnen, kan man få en indikation om på hjemmesiden lufthavnsforurening.dk.

Her opgøres klager, der er givet af beboere i lufthavnens nærområde via gruppen Borgere mod Lufthavnsforurenings app.

Fredag i den forgangne uge kunne man se, at der mellem midnat og klokken 12 var omkring 30 indrapporteringer.

Maria Skotte peger dog på, at det ikke nødvendigvis giver et fuldt billede.

»Jeg vil ikke underminere klage-appen, men vi ved, at der kommer forholdsvis mange klager fra enkelte personer, som er meget aktive,« siger hun.

Kamera skal stoppe tomgang

Bæredygtighedschefen fortæller, at lufthavnen er meget opmærksom på at finde løsninger på problemet med lugtspredning – både på længere sigt og mere kortsigtet.

I den kortsigtede ende arbejder man på at mindske kødannelsen på startbanerne – og på at få piloterne til at slukke flyenes hjælpemotorer, når de kommer til standpladserne, hvor de kan koble sig på lufthavnens elektricitet og aircondition.

»Vi har i forvejen en regel om, at piloterne skal slukke hjælpemotorerne inden for fem minutter, når de ankommer til standpladsen. Men den har været vanskelig at håndhæve,« siger hun.

Det skal et nyt tiltag dog lave om på. Ved de 40 mest brugte standpladser – der grundlæggende er flyenes parkeringspladser – er lufthavnen ved at sætte varmefølsomme kameraer op, som benytter kunstig intelligens til at lave præcise registreringer.

Kameraerne kan detektere, om motorerne er tændt, så piloterne kan få en opfordring til at slukke dem. Maria Skotte ved dog endnu ikke, hvordan man vil følge op på den opfordring, hvis ikke den bliver fulgt.

»Vi har endnu ikke afklaret, om der skal gives bøder, eller om luftfartsselskaberne skal have en ugentlig rapport om deres resultater, når systemet er fuldt indfaset til næste år. Men vi leder efter en løsning,« siger Maria Skotte og ridser yderligere tiltag op; piloter skal opfordres til kun at have én motor tændt, lige så snart de er landet, og lufthavnene skubber flyene ud til et startpunkt, inden de starter hovedmotorerne, så motorerne skal være tændt mindst muligt på startbanerne.

Friture i tanken

EU-lovgivning gør, at flytrafikken i Europa fra i år skal afvikles med to procent såkaldt SAF som brændstof. Det er alternativt brændstof, som blandt andet baseres på brugt fritureolie fra fødevareindustrien, og det kan hjælpe til at mindske udledning af lugt og mikropartikler til omgivelserne.

EU’s plan er, at mængden skal stige fra år til år. Selvom flybrændstof købes direkte af flyselskaberne, er Københavns Lufthavn alligevel med på sidelinjen.

»Det er ikke os, der køber og sælger flybrændstof, men vi engagerer os i forskellige partnerskaber og kommer også med politiske anbefalinger om brændstoftyper, der udleder færre partikler,« siger bæredygtighedschefen, som udpeger visse udfordringer – ikke mindst, at der ikke er nok tilgængeligt SAF, som tingene står nu, og at priserne på det alternative brændstof er høje.

På længere sigt kan løsningen ligge et andet sted – nemlig i såkaldt Power-to-X, hvor brintenergi omdannes til brændstof. Her er teknologien ikke fuldt udviklet, og de økonomiske omkostninger er samtidig høje.

Mere lavpraktisk kigges der også på løsninger på landjorden. Her har den hollandske lufthavn Schiphol gang i en række projekter, som Københavns Lufthavn følger meget med i.

»Vi har en meget tæt dialog med Schiphol. Hvis noget virker, er vi klar til at gå ind i det,« siger Maria Skotte.