Stærkt forsvar og solid velfærd

Lørdag aften præsenterede forsvarsminister Troels Lund Poulsen en ny forsvarsaftale, som blandt andet styrker forsvarschefens rolle og afsætter 120 milliarder kroner til investering i et stærkt forbedret dansk forsvar frem mod 2033 – en afgørende investering for Danmarks sikkerhed og vores NATO-forpligtelser.

Hvad betyder det for kommunerne?

Vi i Venstre i Dragør støtter naturligvis de store investeringer til et stærkere forsvar. Samtidig er vi helt bevidste om, at pengene kun kan bruges én gang, og dermed at de midler, vi investerer i en forbedret forsvarsevne, ikke kan investeres i andre områder.

Dette kan også afspejle sig i fremtidige økonomiske aftaler mellem KL og regeringen og dermed øge behovet for en skarpere prioritering af de økonomiske midler, der er til rådighed. Derfor bliver det vigtigere end nogensinde, at vi bruger midlerne klogt og dér, hvor vi får mest for pengene.

Derfor skal vi som kommune være ekstra opmærksomme på at opretholde en økonomisk ansvarlig balance, så vi fortsat kan levere den borgernære kommunale velfærd.

Et stærke fundament

Heldigvis står Dragør Kommune stærkt. Alene i perioden 2014 til 2021, hvor Venstre havde borgmesterposten, har vi reduceret kommunens langfristede gæld med mere end 65 millioner kroner, og det brede budgetforlig for 2021 – under den tidligere Venstre-borgmester – har skabt et solidt fundament.

I denne valgperiode har Venstre sammen med Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti videreført den ansvarlige linje, hvor nedbringelsen af den langfristede gæld er fortsat – også hjulpet af særdeles gode konjunkturer.

Fremtiden for Dragør

Venstre har været med i samtlige budgetforlig i kommunen de sidste 15 år. Vi vil fortsætte med at sikre en robust kommunaløkonomi uden at miste blikket for de lokale eller nationale udfordringer.

På den måde kan vi trygt se fremad og sikre vores borgere velfærd og sikkerhed.

Med venlig hilsen

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, spidskandidat for Venstre

Helle Barth, 2. viceborgmester

Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør