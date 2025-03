Miljøzonen i København udvides på Amager

Fra den 1. marts bliver hele Københavns Kommune en del af miljøzonen. Den udvides nu til kommunegrænsen mod Tårnby, hvilket betyder, at flere områder bliver omfattet af skærpede krav til dieselkøretøjer.

Line Barfod (EL), der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, ser udvidelsen som et naturligt skridt:

»Miljøzonerne har ført til et fald i dieselkøretøjer uden partikelfilter, og det har haft positiv effekt på luftkvaliteten i byen. Udvidelsen af miljøzonen giver os mulighed for at mindske partikelforureningen yderligere og sikre renere luft til endnu flere borgere i kommunen,« siger hun.

Skærpede krav til dieselkøretøjer

Miljøzonekravene gælder for ældre dieseldrevne personbiler, varebiler, lastbiler og busser. Ejerne af disse køretøjer har allerede modtaget brev om, hvad udvidelsen betyder for dem. Køretøjerne kan fortsat køre i miljøzonen, hvis der monteres et partikelfilter.

For bilister, der kører ind i miljøzonen, er det vigtigt at være opmærksom på skiltningen. Overtrædelse af miljøzonekravene kan udløse bøder, som bliver udstedt via nummerpladegenkendelse og sammenholdt med Køretøjsregisteret.

Udvidelsen af miljøzonen betyder blandt andet, at Royal Arena og store dele af Ørestad bliver en del af zonen, men Øresundsmotorvejen vil fortsat være undtaget.

Borgere fra Tårnby kan stadig besøge Naturskolen på Granatvej uden at køre ind i miljøzonen, da dele af Otto Bahes Allé ikke omfattes.