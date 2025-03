Så har kommunens ejendomme bundet sig til at få fjernvarme

Borgmester, Kenneth Gøtterup (til venstre), og administrerende direktør i Dragør Fjernvarme, Raymond Skaarup, underskriver aftalen. Foto: Dragør Kommune.

Ligesom alle private boligejere i Dragør inden den 1. juni skal tage stilling til, om de ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal kommunen også gøre det for de kommunale ejendomme. Og dette har kommunalbestyrelsen – nok ikke så overraskende – netop sagt ja til.

Det skete på kommunalbestyrelsesmødet torsdag, og allerede fredag skrev borgmester Kenneth Gøtterup (C) så under på tilslutningsaftalerne med Dragør Fjernvarme for alt fra skoler og daginstitutioner til Hollænderhallen og lokalarkivet.

Dette betyder, at cirka ti procent af den tilslutning, der skal til for at gøre projektet rentabelt og sikre, at fjernvarmen bliver udrullet, er på plads.

»Det er helt naturligt, at Dragør Kommune tilmelder sine ejendomme. Og jeg ser i øvrigt frem til at få fjernvarme, hvis der er tilstrækkelig tilslutning fra borgerne,« sagde borgmester Kenneth Gøtterup, da beslutningen blev truffet.

Da det er en enig kommunalbestyrelse, der anbefaler udrulning af fjernvarmen i Dragør, var det også en flok enige politikere, der sagde ja til, at alle kommunens ejendomme skal tilsluttes.

»Liste T bakker op om, at vi går forrest og tilmelder alle relevante ejendomme til at modtage fjernvarme så hurtigt som muligt. Jeg var til bestyrelsesmøde i Dragør Fjernvarme i går, og de oplyste os om, at Dragør Kommunes energibehov svarer til cirka en femtedel af den tilslutning, vi skal have for at kunne gennemføre projektet. Så vi tager et godt skridt på vejen,« lød det fra Peter Læssøe fra liste T på kommunalbestyrelsesmødet.

Varmeudgift bliver uændret

Det samlede varmebehov i kommunens ejendomme udgør samlet 8.200 megawatttimer om året, og på nuværende tidspunkt er udgiften til naturgas på cirka 6,2 millioner kroner. Den fremtidige varmeudgift til fjernvarme budgetteres af forvaltningen til at være på samme niveau. Dog regner man med, at det alligevel er en besparelse.

Det gør man blandt andet, fordi der fra 2027 kommer CO₂-kvoter på naturgas, hvilket forventes at gøre den en del dyrere, og forvaltningen derudover forventer, at overgangen fra naturgas til fjernvarme vil nedsætte bygningernes energiforbrug.

Kommunen skal som private boligejere ikke betale noget investeringsbidrag, fordi de har tilmeldt sig fjernvarmen inden den 1. juni, men stikledningsbidraget er budgetteret til syv millioner kroner. Derudover er der afsat fire millioner kroner til selve konverteringen af opvarmning af kommunens ejendomme med installation af fjernvarmeanlæg og så videre.