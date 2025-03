Til støvsugerbanden på rådhuset

Jeg har et fantastisk spændende gulvtæppe. Det er lyst, men skifter farve hvert forår og efterår. Om foråret bliver det lysegrønt, og om efteråret får det en smuk gylden farve.

Hvordan kan det nu lade sig gøre?

Jo, jeg har en busk, der afgiver blade, når der er den mindste brise – så flyver bladene ind i min stue, når jeg åbner døren til min have eller hoveddør. Smukt er det, men ikke så rart at have i min stue. Jeg kan bedre lide mit lyse gulvtæppe.

Jeg har indtil nu haft en hjemmehjælp, der tager min gode gamle stærke støvsuger og fjerner disse blade, som der jo er.

Jeg har haft en ung mand til at demonstrere robotstøvsugeren for mig. Han medgav, at den ikke er god til at fjerne bladene. Flere har ladet mig forstå, at fjerne blade kan den ikke.

Bladet Tænk, der undersøger nye ting på markedet, har sagt, at den ikke er effektiv nok. Alligevel tvinger støvsugerbanden på rådhuset mig til, at jeg skal købe sådan en.

Det gør jeg ikke, så nu får jeg ikke støvsuget mere, medmindre en af mine sønner, der bor i henholdsvis Helsingør og Schweiz, kommer.

Det er en ommer.

Jeg må appellere til jer politikere: Tag den beslutning af bordet.

I taber ikke ansigt af den grund, tværtimod får I en stor gruppe glade ældre mennesker, som måske vil stemme på jer, når den tid kommer.

Med venlig hilsen

Nadia Langhoff

Wiedergården 53