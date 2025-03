Dragør Kommune skal betale hurtigere

Når der bliver lagt nyt tag på en kommunal bygning i Dragør, gøres rent i kommunalt regi eller hænges nye lamper op, skal dem, der udfører arbejdet, have deres penge noget før, end de plejer. Det har Økonomiudvalget netop besluttet.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) havde på baggrund af sit årlige dialogmøde med Dansk Industri (DI) foreslået, at kommunens tidsfrist for betaling af leverandører ændres til en kortere betalingsfrist end de 30 dage, det hidtil har været.

»Vi har nogle superkonstruktive møder med fokus på udvikling og et styrket samarbejde med erhvervslivet. Og her pegede DI blandt andet på, at en kortere betalingsfrist – som man allerede har i mange andre kommuner – har betydning for likviditetsflowet, især i de mindre virksomheder. Det, synes jeg, er et sagligt argument, og derfor er det en god idé, at vi kigger på det,« forklarer Kenneth Gøtterup.

Forvaltningen skal nu vurdere, hvor kort en betalingsfrist systemet kan håndtere – om det kan blive en til to uger i stedet for de nuværende 30 dage – og hvordan det kan implementeres.

Da Dragør Kommune håndterer bilag og betaler via en automatiseret robotløsning, forventer borgmesteren, at det er forholdsvis enkelt at gennemføre ændringen.