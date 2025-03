Nej, Dragør skal ikke lægges sammen med Tårnby

Det er efterhånden velkendt, at Sydamagerlisten vil lægge Dragør sammen med Tårnby Kommune.

Vi siger pænt nej tak, og hele debatten minder egentlig lidt om et afdansningsbal, hvor man sætter et umage par sammen, som overhovedet ikke har lyst til at danse med hinanden. Sammenlægning er grundlæggende et mærkeligt synspunkt at insistere på, når det absolutte flertal af borgere er imod.

Vi elsker vores kommune, som den er, og det virker lidt tonedøvt at insistere på, at det vil være fantastisk, når de påstående fordele heller ikke kan dokumenteres.

Vores holdning er, at Dragør Kommune vil miste langt mere, end den vil vinde ved en sammenlægning, og det mener vi blandt andet af følgende årsager:

For det første har Dragør Kommune – under Det Konservative Folkepartis ledelse – gennem de seneste fire år bevist, at Dragør står stærkt alene. Dragør Kommune har en god økonomi, gode skoler, gode ældretilbud og ikke mindst et samfund, hvor der er en levende lokal debat, og hvor der ikke er langt mellem borger og kommune. Det mener vi i den konservative byrådsgruppe er værd at beskytte.

Selvfølgelig er der ting, vi kan og skal gøre bedre, men den kurs mener vi også er udstukket, og kommer vi til at fortsætte som borgmesterparti, har vi en klar plan for de områder, hvor tingene kan gøres bedre.

For det andet mistede mange små samfund rundt i Danmark meget under kommunalreformen i 2007, fordi der skete en voldsom centralisering, som lukkede mange kommunale tilbud, der tidligere havde sikret nærhed, lokale arbejdspladser og større tilfredshed blandt borgerne.

Ti år efter reformen blev der foretaget en grundig analyse af reformens positive og negative effekt, og konklusion blev, at fordele og ulemper udlignede hinanden, og at gevinsten derfor var lig nul. Analysen fra Altinget slog blandt andet fast, at »på de tre store klassiske kommunale velfærdsområder – dagtilbud, folkeskole og ældreområdet – har kommunesammenlægningerne i 2007 ikke sat sine økonomiske spor. Udgiftsniveauet ændrer sig fra år til år, men følger den samme trend i de sammenlagte kommuner som i de ikke-sammenlagte«.

Med andre ord: Efter ti år var der ikke noget at råbe hurra for, men til gengæld havde borgerne fået længere til rådhuset og en lang række kommunale tilbud.

Tilhængere af samarbejde

Ved en sammenlægning med Tårnby vil Dragør Kommune ikke længere være herre i eget hus. Det er ikke svært at forestille sig, at Dragør ved en – heldigvis hypotetisk – sammenlægning vil blive tvunget til at flytte eller nedlægge kommunale tilbud, hvilket vil være til stor gene for især svage borgere.

De fordele, der måtte være ved en sammenlægning, opvejer på ingen måde ulemperne. Der er en grund til, at mange byer på Dragørs størrelse i dag ser tilbage til tiden før kommunalreformen med længsel.

Så ja tak til debat og forskellige meninger, men nej tak til at forskønne billedet. Vi er bestemt også tilhængere af et rigtig godt samarbejde med Tårnby Kommune. Det giver mening på en række områder, særligt når det handler om specialiserede områder som skadedyrsbekæmpelse og miljøkontrol, som det er dyrt for en kommune at drive alene. Og vi har fuld respekt for de 529 Dragør-borgere, der stemte for en kommunesammenlægning, og de 345 stemmer på Radikale Venstre, som via valgforbundet med Sydamagerlisten sikrede et mandat i kommunalbestyrelsen til Flemming Blønd. Men flertallet af Dragørs borgere ønsker ikke en sammenlægning, så vi håber fra konservativ side, at hvis Sydamagerlisten får fornyet sit mandat til det kommende kommunalvalg i november, så vil man bruge det konstruktivt til at gøre Dragør til et endnu bedre sted at bo og leve.

Vi arbejder fra konservativ side for et stærkt og selvstændigt Dragør, også ved det forestående kommunalvalg, og det er vigtigt for os, at borgerne ved, hvad de kan forvente med en stemme på os.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen, Mia Tang, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe

Den konservative byrådsgruppe i Dragør