Politikere vil have flere unge til at stemme

Under halvdelen af de 22–29-årige stemte ved sidste kommunalvalg i Dragør. Det er langt under den øvrige valgdeltagelse i kommunen, og Socialdemokratiet havde derfor stillet forslag på februars økonomiudvalgsmøde om, at politikerne skulle drøfte mulighederne for at få flere unge hen til stemmeboksen.

»Tendensen er jo den samme til folketingsvalgene, og der er sikkert mange forklaringer. Men vi tænker, at vi må reagere på det, fordi vi står i en tid, hvor det her med demokrati ikke længere kan tages for givet. Så når vi kan se nogle årgange, hvor den demokratiske deltagelse er lille, bliver vi som kommunalbestyrelse nødt til at handle, for ellers bliver borgerne i 20erne jo repræsenteret i mindre grad end de ældre,« forklarer viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A).

Han og resten af Økonomiudvalget vedtog forslaget og har nu bedt forvaltningen om at afsøge mulighederne og blandt andet hente inspiration fra andre kommuner. Hvad gør man her for at få flere unge til at stemme?

»Vi talte om sms’er, reklamer i bybilledet, der ikke er politiske, men mere en ‘husk at stemme’-kampagne. Og i det hele taget skal vi se på, hvilke kanaler vi når bedst ud til de unge igennem,« siger Nicolaj Bertel Riber.