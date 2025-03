Bureaukratiske regler for udeservering

Hallöy Café, Lagkagehuset, Den Gamle Bager og Rajissimo samt ReCucina skal stadig hvert eneste år huske at ansøge Dragør Kommune om tilladelse til udeservering på Kongevejen.

Hvorfor får de nævnte forretninger ikke tilladelse til mere end ét år? Hvorfor skal de nævnte forretninger holdes på pinebænken og først få politisk tilladelse i begyndelsen af marts? Udeservering starter i uge 11, den 10. marts.

Jeg kan forstå, at en ny ansøgning er nødvendig, hvis der skiftes ejere. Men at der ikke i det politiske udvalg sidder en person, der kan se diskriminationen, er for mig uforståelig.

En tilladelse på minimum fem år må være den nedre grænse.

Med venlig hilsen

Allan Karlsson