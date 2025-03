Prinsesser, pirater og popcorn slog katten af tønden

En lille løve svinger battet. En papegøje i røde og orange fjer gør klar til et præcist slag. Ved siden af står en havfrue med blå skæl og en enhjørning med glitrende manke og venter spændt på deres tur. Rundt om tønden tripper en ninja, en pirat og en lyserød prinsesse – alle med ét fælles mål: at slå bunden ud af tønden og sikre sig årets største slikfangst.

Allerede lørdag den 1. marts tog man flere steder hul på fastelavnsløjerne. Børn i alle tænkelige (og utænkelige) kostumer stod klar, da katten blev slået af tønden ved to store arrangementer – klokken 11 ved Dragør Centret og klokken 12 på Neels Torv.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ved Neels Torv slog Villads og Luna sig til tøndekonge- og dronning, og Paw vandt en pris for sin kreative udklædning som popcorn. Foto: TorbenStender.

Der var smil, spænding og masser af slik, da både små og store slog løs på de hængende tønder, mens forældre og bedsteforældre så til med varme drikke i hænderne.

Fastelavn ved Dragør Centret

Ved Dragør Centret var stemningen høj allerede fra om formiddagen, hvor børn i fantasifulde kostumer – alt fra prinsesser og superhelte til dyr og trolde – var klar til at give tønden kamp til stregen. Nogle gik strategisk til værks med præcise slag, mens andre satte alle kræfter ind i et forsøg på at blive kattekonge eller kattedronning.

Rundt om tønderne stimlede forældre og bedsteforældre sammen, klar med kameraer for at fange de magiske øjeblikke. Og når bunden endelig gik ud, blev jorden hurtigt dækket af et farverigt tæppe af slik, som de ivrige børn kastede sig over.

Fest og fastelavnshygge på Neels Torv

En time senere fortsatte festlighederne hos Dragør Gadelaug på Neels Torv, hvor endnu en flok udklædte børn stod klar. Tønderne var solide, men såvel børn som voksne gik til dem med stor entusiasme – og ivrig heppen.

Efter tøndeslagningen blev de nykårede kattekonger og kattedronninger fejret, og slikket blev slugt med stor tilfredshed.

Efter mange store kraftpræstationer løsrev det sidste bræt sig endelig fra snoren. Foto: TorbenStender.

Køen var lang, da tøndeslagningen gik i gang ved Dragør Centret. Foto: TorbenStender.

Der var ingen kat i tønden, men til gengæld masser af slik til de hurtige. Foto: TorbenStender.

Et godt tip: Medbring altid en hat, du kan fylde slik i. Foto: TorbenStender.

En af tidens mest populære barnevognsmodeller. Foto: TorbenStender.

Nogle gange rammer man bare mere rent, hvis man rækker tunge imens. Foto: TorbenStender.

Beredskabet stod klar til at rykke ud og skabe tryghed, hvis der skulle opstå problemer under tøndeslagningen. Foto: TorbenStender.

Der var forskellige holdninger til at slå med battet. Nogle var dybt fascinerede, mens andre forholdt sig mere skeptisk. Foto: TorbenStender.

Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender. Foto: TorbenStender.