To intense træningskampe

DB fik uafgjort i vinterens anden træningskamp på hjemmebane mod Tårnby FF. Foto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklub (DB) har været i aktion i to træningskampe som forberedelse til sæsonstart den 29. marts.

Først spillede holdet uafgjort mod Tårnby FF, mens den efterfølgende kamp mod Amager FF endte i et nederlag. Begge opgør bød på høj intensitet, fysisk spil og værdifulde erfaringer for DB-truppen.

Uafgjort mod Tårnby FF

Den første af de to træningskampe blev spillet på en råkold torsdag aften på DB’s kunstbane. Dragør Boldklub lagde stærkt ud mod Tårnby FF og satte tempo fra kampens begyndelse.

Allerede efter ti minutter kom DB foran 1–0 på et mål af Victor Dyhl. Holdet fortsatte med at dominere første halvleg og skabte flere chancer, men formåede ikke at udbygge føringen.

I anden halvleg kom Tårnby FF bedre med og fik udlignet efter 55 minutter.

Kort efter opstod en stor chance hos gæsterne, men DB-keeper Mads Glæsner fik pareret en hård afslutning. Returbolden blev sendt forbi mål, og dermed sluttede kampen 1–1: et resultat, begge hold kunne være tilfredse med.

Fysisk opgør mod Amager FF

Blot 36 timer efter mødet med Tårnby FF var DB igen i aktion – denne gang på udebane mod Amager FF, der kæmper for oprykning til københavnsserien, hvor DB spiller til dagligt.

Kampen blev spillet i højt tempo og bød på hårde dueller, hvor dommeren lod meget passere, hvilket skabte frustrationer hos begge holds trænere.

DB kæmpede hårdt fra start og stod godt imod presset fra Amager FF.

Julius Krüger modtog dog kampens første gule kort efter en duel med tidligere DB-spiller Marcus Donnelly, og kort efter fik Nikolaj Strandby også en advarsel for en nærkamp foran eget felt.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kampen mod Amager FF blev spillet i højt tempo og bød på hårde dueller. Foto: Henrik Rosschou.

DB havde svært ved at etablere spillet, men defensiven holdt stand, og ved pausen var stillingen fortsat 0–0.

I anden halvleg fortsatte det fysiske spil, men efter 50 minutter ændrede kampen karakter, da Lukas Søgaard blev præsenteret for et rødt kort. Efter en duel, hvor Søgaard skubbede en modstander, udviklede situationen sig til tumult. Dommeren vurderede, at Søgaard havde begået en forseelse, der berettigede en udvisning.

Fem minutter efter udvisningen udnyttede Amager FF overtaget og bragte sig foran 1–0 på en situation, hvor DBs forsvar ikke var helt afstemt.

Trods undertallet kæmpede DB videre og var tæt på en udligning, da Frederik Frost efter 70 minutter fik afsluttet mod mål. Hans skud blev dog reddet af målmanden, hvorefter bolden ramte stolpen og trillede langs mållinjen, inden en Amager FF-spiller fik clearet.

Efter 76 minutter fik Amager FF et gult kort for en hård tackling på Mathias Rahbek, men holdet fortsatte med at presse på og lukkede kampen med en scoring til 2–0 i det 84. minut.

DB havde en sidste stor chance ved Julius Damkær, men hans hovedstødsforsøg blev forstyrret af Amager FFs målmand, og bolden endte over mål.

Næste træningskamp spilles torsdag den 6. marts klokken 19.15 på hjemmebane mod AB Tårnby.