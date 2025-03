Transportminister til borgmester: Dragør er stadig med i statens projekt om kystbeskyttelse

Kystsikringen involverer blandt andet Kongelunden. Her er en visualisering af, hvordan et dige gennem skoven kan se ud. Illustration: Dragør Kommune.

Dragør Kommune er stadig med i det statslige projekt om en fælles kystbeskyttelse af Storkøbenhavn.

Det fremgår af et svar fra transportminister Thomas Danielsen på et brev, som Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, sendte i februar på vegne af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Det kom, efter at Sund & Bælt meldte ud, at man var gået i gang med at lave miljøkonsekvensvurderinger af diger bag om Dragør som en del af den overordnede stormflodsplan for København. Digerne kommer blandt andet til at ligge i en del af Store Magleby, men deres formål vil være at beskytte lufthavnen og anden infrastruktur mod oversvømmelser – og ikke beboerne i Dragør Kommune.

Udmeldingen skabte politiske bekymringer i Dragør, hvor et politisk flertal har ønsket at sikre, at kommunen bliver en del af den fælles løsning for stormflodsbeskyttelse.

Miljøundersøgelsen er da heller ikke et fravalg af Dragør, hedder det i brevet fra transportministeren.

Her hedder det blandt andet, at »kystbeskyttelsen af Dragør uanset valg af sikringsniveau og linjeføring fortsat kan indgå i den videre proces om den praktiske gennemførelse af stormflodssikring omkring København«, og at Sund & Bælts forberedelser af videre undersøgelser af enkelte delstrækninger er »et udtryk for rettidig omhu i forhold til beskyttelse af egne anlæg og statslig infrastruktur. Det er ikke udtryk for, at der er truffet endelig beslutning om den samlede kystsikringsmodel«.

Dragørs politikere havde i brevet også bedt om en vurdering af betalingsmodeller og forholdet til den kommunale anlægsramme, der lægger loft over, hvor meget en kommune kan bruge på anlæg i et givent år. Her fremgår det af ministersvaret, at forundersøgelsen ikke kommer til at se på hverken anlægsrammen eller eventuelle nye strukturelle rammer for finansieringen.

Borgmester Kenneth Gøtterup er godt tilfreds med ministerens svar, selvom det ikke giver afklaring på alle områder.

»Jeg er positivt stemt over ministeren svar. Det bekræfter, at det har været vigtigt, at Dragør gik ind i den statslige arbejdsgruppe, og Dragør stadig er en del af løsningen. Og ikke mindst også en god anerkendelse af det arbejde, Dragør har udført indtil nu,« skriver han.

»Det bekræftes også, at det er vigtigt, at Dragør er en aktiv medspiller til omverdenen, og at vi ikke lukker os om os selv som for eksempel liste T ønsker, at vi skal gøre,« tilføjer han.



Liste Ts tre medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte som de eneste imod henvendelsen til ministeren, og lokallisten har også slået til lyd for, at Dragør skal have hovedfokus på sit eget kommunale projekt for kystsikring, der allerede er sat i gang ved Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten.

Ministersvaret rummer ingen overraskelser for liste Ts gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Peter Læssøe.



»Ministerens svar svarer fra ende til anden til det, liste T havde forventet. Der er ingen overraskelser i svaret, og helt som forventet så understreger ministeren, at det ikke er inden for forundersøgelsens mandat at se på ‘eventuelle nye, strukturelle rammer for finansiering’. Så selvom borgmesteren synes, at det er skønt at være ‘en aktiv medspiller til omverdenen’, så mener liste T fortsat, at Dragør Kommune skal fokusere på, at Dragør Kommune selv gennemfører sit eget kystsikringsprojekt. Det vil gå hurtigere, og det vil være langt billigere for Dragørs borgere og virksomheder,« hedder det fra gruppeformanden.

Kenneth Gøtterup er enig i, at hastighed i kystsikringen er afgørende.

»Jeg håber, at regeringen bliver i stand til at træffe en hurtigt beslutning, når rapporten udkommer. Vi har ikke tid til at vente i Dragør på de videre løsninger, så vi fortsætter arbejdet, og jeg er glad for, at vi på kommunalbestyrelsens møde den 27. februar traf afgørelse om byggeriet i Søvang og Sydvestpynten. I foråret må vi så få truffet de videre beslutninger om resten af Dragør.«