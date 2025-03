Venstre drøftede lokale og nationale emner

Aftenen bød både på et offentligt møde med økonomiminister og Venstres næstformand, Stephanie Lose, og efterfølgende en generalforsamling, hvor formand Erik Skovgaard Nielsen blev genvalgt.

Forud for generalforsamlingen var der et stort fremmøde til det offentlige møde, hvor Stephanie Lose gav et oplæg om den aktuelle politiske situation.

Hun kom ind på de mange reformer og politiske aftaler, der er blevet gennemført, og efterfølgende var der en livlig debat.

Lokalpolitik og økonomi

I sin beretning lagde Erik Skovgaard Nielsen vægt på det lokale politiske arbejde og samarbejdet i kommunalbestyrelsen.

Venstre er i konstituering med Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, og Moderaterne er også en del af budgetaftalen. Samarbejdet mellem partierne fungerer generelt godt, selvom der naturligvis er uenigheder på enkelte punkter.

Han fremhævede også, at Dragør Kommunes økonomiske konsolidering fortsætter.

Formanden fastslog, at den konsolidering af kommunens drift, som blev gennemført i de to forrige valgperioder med Venstre i borgmesterstolen, er fastholdt også i denne valgperiode. Kommuneøkonomien er blevet styrket, blandt andet med en voksende kassebeholdning og en yderligere reduktion af den langfristede gæld.

Erik Skovgaard Nielsen understregede dog, at fremtiden kan bringe strammere vilkår for kommunerne på grund af de store investeringer i forsvar og sikkerhed. Derfor er det ifølge Venstre vigtigt fortsat at sikre en solid økonomi for at kunne fastholde serviceniveauet for borgerne.

Valg til bestyrelse og debat om fjernvarme

På generalforsamlingen blev Erik Skovgaard Nielsen genvalgt som formand, og bestyrelsen består nu af Helle May Nielsen, Carsten Kjelde, Jan Baeré, Louis Hjelmsø, Per Faldborg Olesen og Poul Henrik Nielsen. Thomas Olsen blev valgt som suppleant.

Derudover blev der valgt repræsentanter til kredsbestyrelsen for Tårnby-kredsen og regionsbestyrelsen for Venstre i Region Hovedstaden. Her blev Erik Skovgaard Nielsen, Jan Baeré og Louis Hjelmsø valgt til kredsbestyrelsen, mens Erik Skovgaard Nielsen fortsætter i regionsbestyrelsen.

Efter generalforsamlingen tog Venstres to medlemmer af kommunalbestyrelsen, Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, ordet for at drøfte lokale dagsordener. Især fjernvarmeprojektet og kystsikringen skabte debat blandt de fremmødte, da begge emner har stor betydning for Dragørs fremtid.