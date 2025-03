Årets fastelavnsryttere spildte ikke tiden

Nærved og næsten – det sidste bræt kan være genstridigt … Foto: TorbenStender.

»Solen skinner altid, når vi spiller herude,« konstaterede frontmanden i New Orleans-jazzbandet Jack Street, der mandag formiddag spillede i Store Magleby Kirke som indledning til mandagens fastelavnsridt i Hovedgaden.

Der var godt fyldt op på kirkebænkene i Store Magleby Kirke, da Jack Street traditionen tro lagde vejen forbi til fastelavnsjazz mandag. Foto: TorbenStender.

Ordene faldt som introduktion til standarden »Summer Wind«, men selv om solen henover fastelavnsdagene rent faktisk kiggede forbi , og plusgraderne var oppe i det komfortable, var vinden specielt søndag ikke videre sommerlig. Godt for punchsalget, måske, men knap så godt for dem, der havde ladet sig lokke i vildføre af, at kalenderen netop er skiftet fra vinter til forår.

I det lys var det måske meget godt, at tønden, der søndag var hængt op ved Blushøj i Dragør, kun fik en kort gang på jord. Blot 23 minutter tog det, fra det første slag landede på siden af den dekorerede tønde, og til Mikkel Madsen bankede det sidste bræt ned og dermed kunne lade sig hædre som tøndekonge.

Det festlige optog giver liv og stemning i byens gader. Foto: TorbenStender.

Mikkel Madsen blev tøndekonge blot 23 minutter efter, at det første slag faldt. Her får han fornøjelsen af at hilse på årets tøndedronning Clara Wentzel. Foto: TorbenStender.

Det førte til hyldest fra både de par tusinde tilskuere, der fyldte langs vejen og på Blushøjs sider, og fra de øvrige 29 fastelavnsryttere af begge køn, som deltog i Dragør.

Frei Buch Wieder er en af de absolut yngste ryttere – og kan nu kalde sig tøndekonge. Her hyldes han af tøndedronning Stephanie Reimers Svendsen, der i dagens anledning er trukket i traditionelle klæder. Foto: TorbenStender.

Mandag deltog knap det halve antal mænd til fastelavnsridtet på Hovedgaden i Store Magleby.

Det er her, det »rigtige« fastelavnsridt finder sted – eller i hvert fald det ældste og mest traditionsrige af de arrangementer, der stadig bliver holdt rundt omkring på Amager.

Adskillige hundrede mennesker kantede Hovedgaden eller havde fundet plads i forhaverne hos venner og bekendte for at se tønden få stokkeprygl. Det skete i lyntempo – faktisk holdt tønden ikke meget længere end et kvarter, før Frei Buch Wieder kunne kranse sin hest og lade sig fejre som årets tøndekonge.

Musik skal der naturligvis også til. Foto: TorbenStender.

Der blev skålet i rompunch og sunget hyldestsange til værterne – ganske som man plejer. Foto: TorbenStender.

Fastelavn er ikke kun for de voksne – heller ikke i Dragør, hvor et græskarkostume fra halloween fik sig en tur ekstra i manegen. Foto: TorbenStender.

Punchruten søndag

Turen gik også ad Krudttårnsvej. Foto: TorbenStender.

Tøndeslagning ved Blushøj

Blushøj myldrede med mennesker, da der var fastelavnsridt i Dragør søndag. Foto: TorbenStender.

Fastelavnsjazz

Punchruten mandag

Wiedergården fik besøg af rytterne fra Store Magleby – og kvitterede naturligvis med rompunch. Foto: TorbenStender.

Et besøg på de gamle gårde i Store Magleby er en del af traditionen. Her er det Langhøjgaard på Møllegade, som får besøg af rytterne. Foto: TorbenStender.

Mad skal der til oven på strabadserne. Foto: TorbenStender.

Kampen mod tønden på Hovedgaden

Hovedgaden i Store Magleby lægger asfalt til mandagens løjer. Foto: TorbenStender.

Splinterne flyver, når der kommer en fuldtræffer. Foto: TorbenStender.

Enden nærmer sig – men de sidste stumper af tønden har det med at være genstridige. Foto: TorbenStender.

Traditionen foreskriver et kys mellem kongen og dronningen. Foto: TorbenStender.

Efter kampen samles rytterne på Amagermuseets gårdsplads. Foto: TorbenStender.