Et år med Dragør Industriby

Nu er der gået et år, siden borgmesteren og hans flertal smed endnu et uigennemtænkt prestigeprojekt i hovedet på borgerne, der naturligvis har kvitteret med velargumenteret og vedvarende borgermodstand.

Borgmesterens flertal består af Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre. Betonalliancen vil etablere erhvervs- og industriområdet i det åbne landskab klos op ad naboer, natur og dyreliv.

De bekymrede borgere peger især på yderligere trafikbelastning, luftforurening og støj som årsager til, at megaprojektet aldrig burde have set dagens lys i vores lille by.

Her kan du se en nedbarberet tidslinje over det forløbne år med politikernes upopulære vision i Dragør Nord.

Året, der gik

Siden begyndelsen af marts 2024 er projektet sammenlagt blevet behandlet 15 gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Dragør Industriby sagsbehandles for vidt åben kommunekasse på ubestemt tid, hvilket fortløbende finansieres af skatteborgerne.

Den 6. marts 2024 udgiver lokalavisen AmagerLIV artiklen »100.000 kvadratmeter på Amager inddrages til nybyggeri: Det er sjældent set i nyere tid«. I artiklen gøres det klart, at området ligger mellem Ryvej, A.P. Møllers Alle og Nordre Dragørvej. Den canadiske ejendoms- og investeringsrådgiver Colliers, der skal formidle salget af grundene, forklarer til AmagerLIV, at området er tiltænkt industri- og produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, der vælger at etablere deres hovedkontorer eller virksomheder tæt på hovedstaden og Københavns Lufthavn.

På de sociale medier efterlyser borgerne blandt andet en behovsanalyse og en business case for projektet, men politikerne vil ikke svare på borgernes spørgsmål.

Den 3. april 2024 publicerer borgmester Kenneth Gøtterup (C) sit nyhedsbrev »Aktuelle sager fra Dragør Rådhus« i lokalavisen Dragør Nyt. Borgmesteren udtaler, at hjørneflagene for området er sat, men at den endelige lokalplan for området endnu ikke er lavet.

I nyhedsbrevet oplyser borgmesteren om, at erhvervs- og industriområdet skal være 170.000 kvadratmeter stort og placeres vest for A.P. Møllers Alle. Hermed er industriområdet 70.000 kvadratmeter større, end AmagerLIV oplyser måneden forinden. I lokalavisen Dragør Nyt og på de sociale medier lover borgmesteren at begave borgerne med et »grønt«, »bæredygtigt« og »miljørigtigt« projekt.

Den 7. maj 2024 modtager Dragør Kommunes administration et projektforslag om to store logistik- og lagerbygninger fra logistikinvestoren Mileway, der er ejet af den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone.

Allerede den 23. maj 2024 afholder kommunalbestyrelsen møde med Mileway, der præsenterer projektet for politikerne. Projektforslaget om en stor logistik- og lagervirksomhed i Dragør Nord skal behandles som en beslutningssag af kommunens Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 4. juni 2024. Alt dette skal foregå inden for en måned – der er åbenbart indført helt nye og hurtige sagsbehandlingstider på Dragør Rådhus.

Sagen bliver hastebehandlet som en godkendelsessag i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024, i Økonomiudvalget den 13. juni 2024 og i kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Grundet massiv borgermodstand og kolde fødder i byrådssalen skubber flertallet i kommunalbestyrelsen dog sagen tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, der atter skal behandle sagen i august 2024 efter politikernes halvanden måned lange sommerferie. Forud for mødet i kommunalbestyrelsen har liste T og Sydamagerlisten som de eneste partier offentligt taget afstand fra det miljøbelastende projekt.

Den 13. juni 2024 afleverer Mileway vel at mærke endnu et projektforslag til Dragør Kommunes direktion. De to oprindelige bygninger er nu blevet til otte bygninger, hver med deres egen læsserampe til lastbiler – dermed er bygningsmassen inddelt i mindre stykker.

Men det stopper ikke her. Mileways nye projektforslag i august indeholder intet mindre end ni logistik- og lagerbygninger, og projektbeskrivelsen er kraftigt grønvasket.

På de sociale medier og i lokalavisen Dragør Nyt hævder borgmesteren gentagne gange via sine borgmesterindlæg og kommentarer, at borgerne ikke holder sig til »fakta« i sagen om kommunens planer om at anlægge et 170.000 kvadratmeter stort erhvervs- og industriområde mellem lufthavnen og Nordre Dragørvej. Dette er på trods af, at borgerne stringent holder sig til de dagsordner inklusive plantegninger og projektillustrationer, der er fremlagt for fagudvalgene og kommunalbestyrelsen på Dragør Rådhus.

Borgmesteren og hans politiske flertal påstår endvidere, at de kan »styre trafikken« til og fra Dragør Industriby via Ryvej østpå mod Kystvejen og ind i Tårnby Kommune, hvilket borgerne anfægter, da det ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden.

Grundejerforeninger, naboer og andre borgere har siden begyndelsen af marts ytret sine bekymringer om projektets negative følgevirkninger og konsekvenser, og der bliver skrevet adskillige tungtvejende indsigelser til Dragør Kommune.

Beboerne omkring Ryvej afholder beboermøde med borgmesteren og Helle Barth (V) den 8. august 2024, og her rejses der en række essentielle spørgsmål til de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af Dragør Industriby.

Den 14. august 2024 forklarer beboerne i lokalavisen Dragør Nyt, at svarene fra borgmesteren er både få og utilstrækkelige under mødet. Borgmesteren insisterer dog på, at den såkaldte »erhvervsudvidelse« ikke skal være en del af den kommende valgkamp i 2025. Beboerne er meget bekymrede over den måde, hvorpå erhvervsudvidelsen i nord bliver håndteret politisk, og derfor efterlyses der svar på borgernes væsentlige spørgsmål, større gennemsigtighed og mere ansvarlighed fra kommunalbestyrelsens side.

Sideløbende presser logistikinvestoren Mileway hårdt på for at få endnu et møde sat i stand med kommunalbestyrelsens medlemmer i august, hvilket Mileway efter lidt parlamentering får lovning på af Dragør Kommunes direktion. Mødet bliver berammet til den 14. august 2024, lige inden politikernes sagsbehandling i Klima-, By- og Erhvervsudvalget selvsamme dag. Efterfølgende bliver mødet rykket frem til den 13. august 2024 i stedet, men i løbet af politikernes sommerferie er der åbenbart nogen, der har ombestemt sig på Dragør Rådhus. Dragør Kommune aflyser Mileways andet møde med kommunalbestyrelsen.

I august 2024 genbehandler politikerne deres egen vision hele tre gange – og på trods af markant borgermodstand har borgmesterens flertal tænkt sig at fortsætte med projektet.

Borgerne har nu stillet basale spørgsmål om Dragør Industriby i over et halvt år, desværre uden at få nogen form for fyldestgørende svar vedrørende projektet, der kommer til at få vidtrækkende konsekvenser for byen som helhed. Hele projektet befinder sig i et kæmpe underskud af konkrete oplysninger – anlægsmæssigt såvel som planmæssigt.

Den 21. august 2024 modtager kommunaldirektøren en skriftlig klage over borgmesterens beskyldninger om, at borgerne ikke holder sig til »fakta« i sagen om det nye erhvervs- og industriområde.

Under kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2024 foreslår liste T og Sydamagerlisten, at Mileways projekt afvises, idet det ikke er foreneligt med den kommende erhvervspolitik, kommunens infrastruktur og de vejledende støjgrænser. Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre nedstemmer forslaget.

Den 31. oktober 2024 vedtager borgmesterens pressede flertal under et møde i kommunalbestyrelsen, at de vil etablere »mindre håndværksvirksomheder« og »lettere produktion« i det 170.000 kvadratmeter store erhvervs- og industriområde. Borgmesterens flertal beslutter tillige, at de vil have virksomheder i miljøklasserne 2 og 3. Et ændringsforslag fra liste T om at udfærdige en behovsanalyse samt en redegørelse for de positive og negative effekter for borgerne i Dragør Kommune nedstemmes af Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre.

Den 12. november 2024 publicerer borgmester Kenneth Gøtterup sit nyhedsbrev »Nyt fra Dragør Rådhus« i lokalavisen Dragør Nyt. Borgmesteren udtaler, at næste skridt i sagen er, at forvaltningen er i dialog med lufthavnen om mulighederne for at bruge Ryvej som adgangsvej til erhvervs- og industriområdet. Når afklaringen er sket, vil kommunalbestyrelsen arbejde videre med at præcisere det konkrete indhold i en ny lokalplan.

Grundejerforeningerne i og omkring Nordstranden og Køjevænget er gået sammen og inviterer formændene for de politiske partier til møde. På opfordring af naboerne afholder Dragør Kommune den 14. november 2024 møde med ti grundejerforeninger angående projekt »Dragør Industriby« i Hollænderhallen. Her efterlyser borgerne endnu en gang en behovsanalyse og en business case for projektet, men det er forgæves.

Den 18. december 2024 berammer kommunens byplanlægger et møde med Mileway under titlen »Møde vedr. Mileways projekt i Dragør«. Mødet skal efter planen afholdes den 15. januar 2025 med deltagelse af Dragør Kommune, logistikinvestoren Mileway og ingeniørvirksomheden Sweco. Sidstnævnte ejer Via Trafik, der har udført en trafikanalyse af erhvervs- og industriområdet i 2022 for kommunen. Sweco vil gerne foretage en opfølgning på den forudgående dialog om udviklingen af erhvervsområdet, og forslagene til dagsordenen er: »1. Præsentation af udkast til situationsplan v. Mileway/Sweco« og »2. Lokalplanproces«.

Den 8. januar 2025 orienteres Klima-, By- og Erhvervsudvalget om, at kommunens administration nok bliver nødt til at lede efter en ny adgangsvej til Dragør Industriby, da politikernes drøm om at benytte et kort stykke af Ryvej er gået i hårdknude og endt ud med et prisoverslag på 17 millioner kroner plus. Det er altså en bekostelig affære, og på Dragør Rådhus er der påfaldende nok ingen, der har taget stilling til, hvordan et sådant vejprojekt skal finansieres, ej heller om det er muligt at erhverve eller ekspropriere arealer til udvidelsen af Ryvej.

En aktindsigt viser, at mødet mellem Dragør Kommune, Mileway og Sweco bliver udskudt, og mødet afholdes derfor ikke den 15. januar 2025. I en telefonsamtale mellem borgmesteren og Mileway den 17. januar 2025 oplyser Kenneth Gøtterup landedirektøren for Mileway i Danmark og Finland om, at en alternativ vejføring nu undersøges, hvorefter der vil blive taget politisk stilling til det videre forløb.

Til kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2025 er flere borgere mødt op for at stille kritiske spørgsmål til borgmesteren vedrørende erhvervs- og industriområdet og samarbejdet med Blackstone-selskabet Mileway.

Det virker på alle parametre uansvarligt, at der ikke er sat en tidsplan for de endelige beslutninger. Ifølge borgmesteren selv har han »en forventning om, at der træffes beslutninger om det videre forløb engang senest i foråret«. Sagen trækkes dermed atter i langdrag på diffus vis med store økonomiske omkostninger til følge.

Taxametret tikker

Politikernes planer om at etablere projektet i det åbne landskab er i direkte strid med kommunens grønne erhvervsstrategi og »Planstrategi – Det flade land og de åbne vidder«, der begge er vedtaget af politikerne selv i 2024. Erhvervsstrategien fordrer i særdeleshed, at Dragør skal være »den grønneste iværksætterkommune«.

Det kan meget vel være, at borgmesteren insisterer på, at erhvervs- og industriområdet ikke skal være en del af den kommende valgkamp, men i Dragør har vi noget, der kaldes demokrati, så det bliver vi heldigvis flere om at bestemme. Der er ingen tvivl om, at Dragør Industriby kommer til at fylde meget i debatten op til valget.

Vi skal til kommunalvalg den 18. november 2025, og uanset hvilken partikulør man synes er kønnest, er der vel ikke nogen grund til at stemme på de partier, der under kraftig borgermodstand bliver ved med at tilføre byen kulsorte og omkostningstunge projekter.

Der krydses fingre for, at borgernes engagement i indeværende år kan bremse politikernes miljøbelastende megaprojekt, der vil medføre en lang række uønskede påvirkninger af vores hjem, natur og lokalområder.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune