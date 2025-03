Graffiti med nazistiske referencer foran Tesla-ejeres hjem skal politianmeldes

Der er tale om graffiti på tre fliser på Drogdensvej og en flise på Rønne Allé. Foto: Freja Bundvad.

Flere Tesla-ejere i Dragør er blevet mødt med en uvenlig hilsen foran deres huse. Fire steder på henholdsvis Drogdensvej og Rønne Allé i Dragør er der nemlig blevet udøvet hærværk på fortovet foran folks huse.

»Proud Swasticar Owner« er der malet med noget, der ligner sort spraymaling, der er påført ved hjælp af en stencil; en skabelon, der bruges til at male eller spraye et motiv hurtigt og præcist.

Stencils er ofte lavet af pap, plastik eller metal, hvor selve motivet er skåret ud, så maling kan påføres gennem åbningerne, og teknikken bruges ofte i graffiti.

Symbolikken i billedet trækker paralleller til nazistiske emblemer. Ørnen minder om den tyske Reichsadler, der blev brugt i Det Tredje Rige, og ordet “Swasticar” er en sammentrækning af swastika (hagekors) og car (bil), hvilket antyder en forbindelse mellem de pågældende biler og nazisme.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Borgmester Kenneth Gøtterup tag

Da graffitien er lavet på offentlig vej, er det Dragør Kommune, der skal politianmelde sagen. Kommunen blev gjort opmærksom på problemet onsdag formiddag, da en borger indgav en klage, og forventer at politianmelde sagen onsdag eftermiddag.

Derefter er det kommunens Vej- og Gartnerafdeling, der står for at fjerne hærværket.

»Det er chikane«

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har selv været ude at se hærværket, som han tager dyb afstand fra:

»Det er chikane af en gruppe borgere. Jeg håber, at dem, der har gjort det, stopper omgående,« siger borgmesteren og tilføjer:

»Vi står i en svær international situation, men det her løser ikke noget. Hvis man vil komme med et politisk budskab, må man deltage i den demokratiske debat. Det hører ingen steder hjemme at chikanere andre,« siger han.

Dragør Nyt har været i kontakt med Københavns Politi, der afventer en anmeldelse fra Dragør Kommune, og som umiddelbart ikke har modtaget anmeldelser om lignende hændelser andre steder.