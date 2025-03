CTR får dækket projekteringsomkostninger uanset fjernvarmesvar

Hvis Dragør ender med at sige nej til fjernvarme, skal Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som skal levere fjernvarmen til Dragør Fjernvarme, finde en alternativ ledningsføring til at udbygge fjernvarmenettet i Tårnby. Derfor har CTR anmodet om en ekstra million kroner fra Dragør Kommune, der skal gå til projektering af denne alternative model. Dette har et flertal med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne i kommunalbestyrelsen netop vedtaget.

Derudover var der også flertal for, at Dragør Kommune, hvis der ender med ikke at være nok tilslutning til fjernvarme i Dragør, skal dække alle omkostninger, CTR har haft i forbindelse med forundersøgelser og projektering af fjernvarmeforsyning i Dragør Kommune. Det drejer sig om 4,7 millioner kroner.

Skal aftalen holdes eller ej?

Da Dragør Kommune valgte CTR som fjernvarmeleverandør, lavede man en aftale om netop dette, men emnet bragte en del diskussion med sig på kommunalbestyrelsesmødet. Både Sydamagerlisten og liste T var imod.

»Der er tale om 5,7 millioner, vi frivilligt betaler. Jeg tror ikke, at I selv tror på, at de ikke leverer fjernvarmen, hvis vi ikke siger ja til det. CTR er et selskab med en omsætning på over to milliarder kroner, så jeg tror godt, at de kan bidrage lidt til fjernvarmeudrulningen, som vi andre også gør,« lød det blandt andet fra Flemming Blønd (L).

Modstanden fra liste T og Sydamagerlisten fik både Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti op ad stolene.

»Da Dragør Kommune har besluttet at lave en tilmeldingskampagne, er det en fair og rimelig løsning, at de meromkostninger, CTR har for at undersøge et alternativt projekt for Tårnby Kommune, skal betales af Dragør Kommune,« sagde Helle Barth (V).

»Helle har fuldstændig ret. Naturligvis skal vi gå ind og tage vores del. CTR er også andre kommuner. Dragør skal være en pålidelig og troværdig samarbejdspartner,« sagde Nicolaj Bertel Riber (A).

»Den her sag rører ved nogle helt centrale ting i forhold til Dragør Kommunes samarbejde med andre parter. Vi har en aftale, og nu vælger nogle at ville bryde den aftale. Men når man skal lave tværkommunalt samarbejde, holder man ord, når man har givet et håndslag. Så jeg er glad for, at der er et flertal, der viser, at vi er til at stole på,« sagde Kenneth Gøtterup.

Forslaget blev som sagt vedtaget, så CTR får sine penge som først aftalt.