Idémagere til værftsgrund er nu udpeget

Søren Houen Schmidt, Martin Borg, Jens Chr. Petersen, Gitte Rosholm, Lars Winding, Anne Skare, Carsten Olesen, Malin L. Kadijevic og Michael Busk. Sådan lyder navnene på de ni Dragør-borgere, som kommunalbestyrelsen er enige om at udpege til at kaste ideer op i luften og ende med et konkret forslag til, hvordan man kan udvikle og bruge den gamle værftsgrund på Dragør Havn.

Kompetente. Engagerede. Velvalgte. Ord, der blev udtalt af kommunalbestyrelsen om de valgte medlemmer af arbejdsgruppen, som i øvrigt allerede har takket ja til at være med – og til at arbejde ud fra det kommissorium, kommunalbestyrelsen også er enig om.

Nemlig at udarbejde et oplæg, der holder sig til planmæssige bindinger, bygningens nuværende muligheder samt eventuelle behov for nyt byggeri. Derudover skal oplægget belyse organisering, finansiering og den videre proces. Det skal også kunne danne grundlag for dialog med relevante fonde med henblik på at sikre finansiering af anlægsudgiften.