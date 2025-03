Jo – Dragør og Tårnby bør nok gå sammen

I det seneste nummer af Dragør Nyt har Det Konservative Folkeparti fundet anledning til at nedgøre Sydamagerlistens ønske om, at Tårnby og Dragør lægger sig sammen i en ny Sydamager Kommune.

Det er selvfølgelig smigrende, at alle seks konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer giver Sydamagerlisten så meget opmærksomhed.

At De Konservative er glade for deres taburetter, er vel ikke overraskende. Det er heller ikke overraskende, at de ikke ønsker inspiration, faglighed og forstyrrelser fra den anden side af tunnelen – ligesom de synes at have svært ved at tolke evalueringen af kommunalreformen. Det ligger vel nærmest i De Konservatives dna, at man helst ikke ønsker forandringer og forstyrrelser?

Det er dyrt at være en lille kommune

En ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd konkluderer, at »det er dyrt at være en lille kommune«.

Det hedder blandt andet i rapporten: »Små kommuner har færre indbyggere at fordele grundomkostningerne på. Det betyder, at det ofte er dyrere for små kommuner at levere service til borgerne.«

Dragør er en lille kommune, men med stor selvbevidsthed. Dragør er faktisk Danmarks mindste landfaste kommune. Kun de små økommuner med store ø-tilskud er mindre.

Vi kender ikke konsekvenserne af en eventuel sammenlægning med Tårnby, og Sydamagerlisten ønsker kun en sammenlægning, hvis det betyder, at vi kan levere bedre velfærd til Dragørs borgere. Derfor har vi to gange foreslået, at vi af VIVE får foretaget en analyse af fordele og ulemper ved en sammenlægning med Tårnby.

Det vil give os mulighed for at træffe en beslutning og navigere på et oplyst grundlag, men det er der ingen af de andre partier, der ønsker. Man foretrækker at holde sig i bevidst uvidenhed og ønsker ingen forandringer.

Lad os droppe dispensationen

Ved kommunalreformen i 2007 blev Dragør og Tårnby kortvarigt lagt sammen. Det ville Dragør dog ikke, og Dragør fik i stedet lov til – på dispensation – at fortsætte som selvstændig kommune, imens Tårnby i stedet skulle udføre en række opgaver for Dragør. Det betaler vi hvert år millioner af kroner for, og vi kalder det »samarbejde med Tårnby«.

Evalueringen af kommunalreformen viste, at de 66 kommuner, der i 2007 blev lagt sammen, i gennemsnit sparede ni til ti procent i administration. Og selvfølgelig er det ikke overraskende, at det er billigere med ét rådhus end med to rådhuse.

Men det, der måske er vigtigere, er en øget faglighed i de sammenlagte kommuner. Forvaltninger, fagspecialister og specialenheder blev lagt sammen. De nu sammenlagte kommuner oplevede da også, at de havde fået stærkere, bredere og mere robuste kompetencer.

Som den forhenværende borgmester i Hedensted Kommune Kirsten Terkilsen sagde:

»Styrken ved kommunalreformen har været , at vi har fået flere muskler på mange faglige fronter i forhold til de små kommuner før reformen. Fagligheden er blevet styrket i kommunen.«

Dragør skal være det bedste sted at bo

De Konservative skriver, at vi i stedet for at kigge ud af skal arbejde for at gøre Dragør til et bedre sted at bo.

Hvis man har fulgt lidt med i lokalpolitikken, har man måske bemærket, at navnlig Sydamagerlisten har stillet en række forslag til at gøre Dragør til et bedre sted at bo. Blandt andet har vi – som de eneste – stemt imod at etablere og betale dyrt for Industriområde Nord, der er tre gange større end erhvervsområdet på A.P. Møllers Alle – og som ingen kender behovet for. Vi har stillet forslag om en EU-betalt blomstermark på Kirkevej. Vi har stillet forslag om mere spændende, biodiverse vejrabatter og grøftekanter samt forslag om nyttehaver ved Store Magleby Skole og etablering af såkaldte to i én-cykelstier vest for Søvang. Vi har foreslået en skiltefri kommune til kommunalvalget samt et Krudthus 2 uden rækkehuse. Dette er blot eksempler på forslag, vi ikke har fået igennem.

Vi er for små

At vi lige nu har en stor kassebeholdning, skyldes især et ekstraordinært tilskud på 40 millioner kroner fra udligningsordningen, et underforbrug på anlægs- og vedligeholdelseskontoen på cirka 50 millioner kroner og optagelse af lån. Men det skyldes også et underforbrug på driften af velfærdsområderne.

Dragør Kommune er ikke en dårlig kommune, men vi er for små til at have de brede og udviklende faglige fællesskaber, der i dag er nødvendige for at drive en moderne kommune – og for at gennemføre de mange reformer, som Christiansborg vedtager. Seneste eksempel er sundheds- og ældrereformen, hvor vi allerede er langt bagud. Og så har jeg slet ikke nævnt de store udfordringer, vi står med i forhold til kystsikringen.

Forskere har peget på, at en kommunestørrelse på 60.000–80.000 indbyggere synes at være den mest ideelle størrelse. Sammen med Tårnby vil vi være knap 60.000 indbyggere og dermed være en kompetent med- og modspiller blandt andet til en stærkt ekspanderende Københavns Lufthavn. Og til glæde for De Konservative vil vi samtidig blive en af Danmarks største erhvervskommuner med Danmarks største arbejdsplads lige i vores midte – helt uden at hverken Lodstårnet eller stokroserne lider overlast.

Det er vel kun et spørgsmål om tid, før et flertal af Dragørs befolkning indser nødvendigheden af at gå sammen med Tårnby og blive til en robust, velfungerende og moderne Sydamager Kommune. Samtidig vil de cirka 100 millioner kroner, som Dragør hvert år bidrager med til den kommunale udligningsordning, blive en faktor, der skal indregnes i ligningen.

Men lad os da i første omgang få foretaget en analyse af fordele og ulemper ved en sammenlægning. Jo før, jo bedre.

Jens Kramer Mikkelsen sagde det meget rammende til vores nytårskur på rådhuset: »Man er nødt til at være en del af noget større for at udvikle sig.«

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)