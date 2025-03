Næste skridt i digeprojekt kan tages

Dragørs kyst skal beskyttes bedre, og nu er dispositionsforslaget for første etape af digeløsningen godkendt. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Den konkrete projektering af diget ved Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden – som også kaldes etape 1 i kystbeskyttelsesprojektet – kan nu gå i gang, da et flertal på kommunalbestyrelsesmødet torsdag godkendte dispositionsforslaget for det.

Samtidig blev det godkendt, at kystbeskyttelsesprojektet hele tiden koordineres med Sund & Bælt, så Dragørs lokale projekt hele tiden samordnes med det statslige arbejde med en stormflodsplan for Københavnsområdet. Liste T og Moderaterne stillede forskellige tillægsforslag om blandt andet at indarbejde noget om det rekreative aspekt i digeløsningen i projektet, men de blev nedstemt.

Dispositionsforslaget har været i offentlig høring, og det gav 16 høringssvar fra virksomheder, Forsvaret, grundejerforeninger og andre med interesse i området.

Grundejerforeningen Søvang har blandt andet udtrykt ønske om fokus på kvaliteten af de naturområder, der bliver skabt foran boligkvarteret – og på, at det bliver muligt at få afviklet færdsel i området bedst muligt.

Linjeføring ikke på plads

Desuden har flere beboere i området ønsket en linjeføring, der flyttes længere væk fra bygningerne i den sydvestlige ende af Søvang. De tanker og en del af de øvrige høringssvar bliver taget med i de fremtidige overvejelser, lover forvaltningen.

Efter at høringssvarene er blevet gennemgået, anbefaler forvaltningen, at der bliver arbejdet videre på et dige foran uddannelsesinstitutionen TAMU på Kongelundsvej, der dermed bliver beskyttet bedre.

På Forsvarets områder bør Pionergaarden og hovedbygningerne på Sandagergaard også beskyttes af hoveddiget, mens enkelte andre bygninger skal have mindre lokale diger – det går imod Forsvarets ønske, men skyldes hensyn til Natura 2000-områder på arealer.

Det er en tilbagevendende udfordring, at områderne, som digerne skal laves på, er beskyttet af forskellig lovgivning – blandt andet på grund af kulturminder, forskellige former for naturfredning og militære installationer – og det sætter skarpe grænser for, hvad der er muligt. Derfor er linjeføringen stadig ikke helt på plads.

Projektering og miljørapport kan sættes i gang

Vedtagelsen i kommunalbestyrelsen betyder, at projektering og miljøkonsekvensrapporten for områderne kan sættes i gang – og linjeføringen vil også komme til at afhænge af resultaterne af de to processer.

Projekteringen går ud på at få fastlagt den præcise placering og størrelse på digerne – samt at få styr på, hvordan de skal bygges op, hvordan man skal håndtere vand fra landjorden, og hvordan projektet kan understøtte landskaber og natur.

Desuden skal der laves nye anlægsbudgetter og kigges på betalingsmodellerne.

Projektet skal i høring igen, når det kommer længere frem. Der kommer stadig til at gå halvandet til to år, før selve etableringen af digerne kan gå i gang.