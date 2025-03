STRIKbart flytter ind på Badstuevælen 2B

Badstuevælen 2B lejes nu ud til STRIKbart, der således flytter lokation i byen. Foto: Jens Munch.

STRIKbart – garnbutikken, der lige nu ligger på Slippen 5 i den gamle bydel – flytter ind på Badstuevælen 2B. Det har Økonomiudvalget netop besluttet.

Lejen af Badstuevælen 2B har nemlig været i udbud, og faktisk endte det med budkrig, hvor der blev budt over den årlige mindsteleje på 84.167 kroner, som var fastsat. Der var altså rift om pladsen.

Den anden byder ville etablere en forretning for at sælge secondhandtøj og -tasker, men det blev altså STRIKbart, der vandt udbuddet.

Garnbutikken har brug for at flytte lokaler, da den bygning, de lejer sig ind i, forventes solgt. På Badstuevælen vil STRIKbart fortsat tilbyde et bredt udvalg af garn samt holde strikkekurser.