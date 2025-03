Det kan du opleve i naturen i marts

Fasankokkene slås om jord og damer i marts. Foto: bee-line.dk.

Fuglefløjt, parringsflugt, harekillinger og ræve, der gør. Marts byder på mange af de samme naturoplevelser, som februar gjorde. Et gryende forår med fugle og dyr, der kurtiserer hinanden.

Men i marts er jordbunden også ved at være varmet lidt mere op, hvilket blandt andet betyder, at det begynder at krible og krable meget mere i både haven og skovbunden. Det forklarer naturvejleder Martin Sleimann fra UngDragør.

»Mange insekter vågner op i marts. Blandt andet humlebien. Den bor i huler under jorden og sover hele vinteren, men nu kravler den ud og begynder at summe rundt. Myrerne kommer også op af jorden. Man kan endda være heldig at se myredronningen – den største myre med vinger – som ellers holder sig langt nede i myreboet det meste af året,« fortæller han.

Vil du gerne have flere insekter i haven, kan du selvfølgelig prøve dig frem med at købe eller bygge insekthoteller, så de har gode steder at overvintre.

Men ellers er det vigtigste egentlig at have så mange forskellige blomster som muligt. Du kan mange steder købe blomsterblandinger, som er lavet til at tiltrække insekter.

»Derudover skal du også have et sted, insekterne kan få vand. Det skal være et sted, hvor de kan sidde på en kant og suge vand, men ikke falder ned og drukner i. Et fuglebad eller lignende,« forklarer Martin Sleimann.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Humlebien vågner op fra sin vintersøvn i marts. Foto: bee-line.dk.

Ulveedderkopper og slanger

Ulveedderkoppen er i øvrigt et andet insekt, du kan opleve løbe rundt i haven. Det er en edderkoppetype, der ikke laver spind, men som hele tiden er på farten for at finde bytte. Derfor kan du se den pile afsted frem og tilbage hen over jorden.

»Mange har et anstrengt forhold til edderkopper, men faktisk gør de kun gode ting. Dem, vi har inde i husene, spiser blandt andet små mider, som vi ikke har lyst til at have indenfor,« forklarer Martin Sleimann.

Et endnu mindre hyggeligt dyr, som vågner op i marts, er i øvrigt hugormen. Martin Sleimann beroliger den slangeforskrækkede journalist med, at han aldrig har set hugorme på Dragørs enge. Men på Vestamager har de gode forhold, så der kan man spotte dem, ligesom man også kan se snoge.

Gæs mæsker sig i græs

Tilbage på Dragørs strandenge og på markerne kan man i marts opleve store flokke med gæs. De sidder og mæsker sig med græs, som er deres foretrukne spise. Ud over græs kan gæssene i øvrigt også lide rødder, rodfrugter og korn.

»De er på vej nordpå for at yngle, så de stopper her for at få et godt måltid på vores marker,« forklarer Martin Sleimann.

En gås kan trække flere tusinde kilometer i ét stræk, så flyvemusklerne er gode. Man kan opleve otte forskellige arter af gæs trække hen over Danmark, men det er kun grågæs, canadagæs og bramgæs, der yngler i Danmark. Faktisk er det også præcist disse, du ser flest af i Dragør. Dog er det kun grågåsen, som yngler mange forskellige steder, så du kan være heldig at se deres gæslinger i området. Gæssene er monogame og danner par for livet, og så lægger de æg mellem februar og april.

Af andre fugle, du kan møde i marts, er blandt andet vipstjerten. Duehøgen kan du også høre skrige. Og fasankokkene futter rundt og holder harem og skræmmer alle andre kokke væk.

Generelt er marts højtid for fuglene, der for alvor er i forårshumør, synger og gør sig til for hinanden, så de kan finde sig en mage og få lagt nogle æg.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bramgæssene er nogle af de faste gæster i Dragør i marts, hvor de mæsker sig i græsset på markerne. Foto: Bee-line.dk.

Hør frøernes kurren

Kommer du forbi vandhuller – blandt andet i Kongelunden – kan du også høre frøer i marts, for eksempel den grønne frø og den butsnudede frø.

Den butsnudede frø er brun eller grønbrun med mørke aftegninger og har en nærmest kurrende kvækken, der kan høres på op til 40 meters afstand. Den yngler som regel først i april, men kan altså høres allerede i marts. Som regel er det hannen, som prøver at lokke damer til.

I din egen have kan du være heldig at spotte citronsommerfuglen, som er en af de første sommerfugle, du ser om foråret. Den overvintrer i huller og revner i gamle træer. Hannen er helt gul, mens hunnen er mere grøngrå. Og så dufter den faktisk lidt af citron, hvis du kommer helt tæt på.

Citronsommerfuglen suger nektar af blandt andet burre, mælkebøtte, tidsel og kløver og strejfer meget omkring, så den kan ses overalt.

Citronsommerfuglen har fået sit navn på grund af duften. Her ses den på en blomst, der dog ikke er i fuldt flor endnu i marts. Foto: bee-line.dk.

Naturoplevelser i marts • Oplev gæssene på vej nordpå for at yngle.

• Hør den butsnudede frøs kurrende kvækken i Kongelunden.

• Duft til citronsommerfuglen i haven.

• Læg mærke til humlebier, myrer, edderkopper og andre insekter, der myldrer frem.

• Se hugorme og snoge sole sig på Vestamager.



Aktiviteter

• Når jorden er frostfri, kan du plante urter og blomster i plænen eller i bedene, så du gør haven lækker for insekter og sommerfugle. Sørg også for et sted, de kan drikke vand, for eksempel et fuglebad.

• Byg insekthoteller.

• Pluk ramsløg i skovbunden, og lav ramsløgspesto.

• Tap birkesaft. Du kan finde en guide til at gøre det på blandt andet www.bolius.dk.