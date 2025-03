»Jeg er ikke så konservativ, så det gør noget«

Det mindeværdige citat af Poul Schlüter har fået nyt liv af den konservative byrådsgruppe med deres indlæg om Sydamagerlisten i seneste udgave af Dragør Nyt. For det går på mange måder imod traditionelle konservative værdier.

Ganske vist har den konservative gruppe holdt godt fast ved det samfundsbevarende de sidste fire år. Og de har også gjort deres for at støtte erhvervslivet med millioner til Erhvervsområde Nord, manglende kontrol med det tidligere asylområde ved Kongelunden og borgmesterens indsats i lufthavnens rådgivende gruppe, der arbejder med at fordoble trafikken – og dermed forurening og støj.

Den konservative dyd om at holde sig til sandheden har det heller ikke godt, når de konservative tager æren for den gode økonomi, selvom den først og fremmest skyldes udligningsordningen, besparelser på velfærd og lån. Og så kniber det med at opføre sig ordentligt med det direkte personangreb på Sydamagerlistens medlem af kommunalbestyrelsen i artiklen i Dragør Nyt. (Læs indlægget her, red.)

Et angreb kan være et godt forsvar – men det kan også være afslørende

I artiklen er den konservative byrådsgruppe ude i en svær balancegang med angrebet på Sydamagerlisten. På den ene side prøver gruppen at bagatellisere Sydamagerlisten med en lettere hånlig beskrivelse af stemmetallene ved sidste kommunalvalg.

På den anden side er deres behov for at komme med dette indlæg jo netop et udtryk for deres bange anelser om fremgang for Sydamagerlisten ved det kommende valg.

Sydamagerlisten er enige med de konservative så langt, at Dragør ikke skal sammenlægges med Tårnby, hvis ulemperne er større end fordelene. Det vil de konservative dog ikke være med til at undersøge.

Men hvis vi for alvor skal gøre Dragør til det bedste sted at bo med mest mulig velfærd for alle grupper af borgere, så er en større kommune med mindre bureaukrati et af de bedste midler. Og det vil nu engang være bedre at starte sammenlægningen på eget initiativ og ikke, fordi vi bliver tvunget til det, når vi ikke kan klare tingene selv.

En flot selvmål

De konservative går ikke af vejen for at bruge udokumenterede påstande om ulemperne ved en sammenlægning med Tårnby.

Ironisk nok leverer borgmesteren i en anden artikel i Dragør Nyt selv et godt – eller snarere alarmerende – eksempel på, at Dragør ikke har den faglige kompetence og tilstrækkelige størrelse til at holde ordentligt styr på butikken: skandalen på Enggården, som de ansvarlige nu indrømmer, at de ikke har haft overblikket til at opdage og handle på, selvom der var nok af advarsler.

Men sådan er det. Når man vil have hele magten, så har man også hele ansvaret.

Med venlig hilsen

Thomas Vibroe Wærling

Sydamagerlisten