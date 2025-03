Dragør-café drømmer om en tagterrasse

Sådan forestiller arkitekten, at Café Espersens tagterrasse kan se ud.

Når sommersæsonen begynder, er der travlt på Café Espersen. Det kan mærkes – både bag baren, hvor pladsen er trang, og på solterrassen, hvor man skal være heldig, hvis man kan finde et bord at nyde sin frokost eller fadøl ved.

Det har fået indehaver Brian Espersen til at tænke store tanker – og han håber, at de kan blive ført ud i livet, hvis en ny lokalplan for Fiskerikajen bliver vedtaget.

Sidste år fik han en 30 års kontrakt på restauranten, der ligger i et tidligere Scandlines-billetkontor på havnen. Det har givet ro til at arbejde med nye projekter, og målet er nu at få lavet en tagterrasse på en del af taget samt et mere lukket barområde.

»Vi skal fylde op i baren hver dag, og når der er travlt, er der ikke meget plads til at bevæge sig rundt på. Hvis vi får lukket området ved baren, vil vi kunne få kaffemaskine og opvaskemaskine derud, og det vil hjælpe meget på arbejdsforholdene,« siger Brian Espersen, der understreger, at barområdet ikke vil blive større og vil følge stilen fra bygningen. Serveringsarealet vil også være uændret i jordhøjde. Til gengæld har han store planer i højere luftlag.

Målet er nemlig en tagterrasse monteret på stolper, så den »svæver« over den nuværende bygning.

»Det vil være rigtig godt at kunne give folk mulighed for at nyde udsigten over havnen,« siger Brian Espersen, der håber på, at lokalplanen vil åbne for muligheden – og at byggetilladelserne falder på plads.

»Min drøm er, at jeg kan komme i gang med projektet til efteråret. Men nu må vi se,« siger han.