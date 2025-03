Hvorfor tvinger vi de ældre til at købe robotstøvsugere?

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. februar stillede liste T forslag om, »at Dragør Kommune øjeblikkeligt indstiller sin nuværende praksis med at tvinge visiterede borgere til rengøring til at købe en robotstøvsuger på egen regning. Det foreslås ligeledes – så vidt muligt – at borgere, der er blevet tvunget til at anskaffe en robotstøvsuger inden for de sidste 12 måneder, kompenseres økonomisk.«

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte liste Ts forslag ned og foreslog i stedet, »at drøftelser af og ændringer i visitationen og brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen afventer implementeringen af ældreloven og skal tages som en del af budgetforhandlingerne, da der er økonomi forbundet med ændringer.«

Det er virkelig deprimerende, at borgmesterens flertal – reelt som en tyv om natten – har indført en praksis, som påtvinger vores visiterede borgere, at de skal anskaffe en robotstøvsuger for egen regning.

Ændring af kvalitetsstandard for praktisk hjælp?

Den 4. april 2024 godkendte en enig kommunalbestyrelse en revideret udgave af kommunens kvalitetsstandarder, og konkret forklarer administrationen, at man »fremlægger forslag til mindre indholdsmæssige justeringer.«

Det er uforståeligt, at en ændret praksis angående det at påtvinge visiterede borgere til at købe en robotstøvsuger for egen regning ikke fremgår af sagsfremstillingen.

Det er tillige urimeligt, at man ikke skriver – i sagsfremstillingens afsnit om økonomi – hvilke konsekvenser den ændrede kvalitetsstandard har, når man på denne måde skubber omkostninger over på borgeren, og man samtidig fjerner allokering af tid til rengøring for den enkelte borger. Det er dårlig sagsfremstilling og meget utilfredsstillende for os som politikere og særligt utilfredsstillende for de borgere, der bliver ramt som en tyv om natten.

Konsekvensen af den nye ældrelov

Den 1. juli træder den nye ældrelov i kraft, og fra denne dato vil det være muligt for kommunen at udlåne en robotstøvsuger til borgeren eller helt eller delvist at dække indkøbet til en robotstøvsuger.

Det vigtigste er dog, at man konkret i hvert enkelt tilfælde indfører et sådant tiltag på borgerens præmisser og ikke blot erstatter den praktiske hjemmehjælp med teknologi, fordi det er billigere.

Det skal indføres som et supplement for de borgere, der både har gavn af og mulighed for at anvende den nye teknologi.

Borgmesterens flertal har nu besluttet, at dette er et budgetspørgsmål, og derfor skal borgerne i Dragør Kommune ikke forvente, at denne praksis ophører per 1. juli i år. Så meget for en ny ældrelov.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T