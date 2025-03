Kommunen dropper vejlukning i den gamle bydel

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Derfor skal der findes nye parkeringspladser – men det bliver ikke i forbindelse med en vejspærring af Strandgade. Arkivfoto: Thomas Mose.

En plan om at spærre Strandgade eller en af de andre veje mellem Vestgrønningen og den gamle by er blevet opgivet.

Det sker, efter at Dragør Bevaringsnævn og Beboerforeningen for Dragør Gamle by har protesteret mod lukningen i en høring.

Lukningen skulle ske for at etablere erstatningsparkeringspladser for dem, der forsvinder fra Vestgrønningen, når der bliver lavet cykelbaner på vejen langs den gamle bydel. I stedet har forvaltningen anvist tre erstatningspladser på Stejleparkeringen nær havnen, hvor nogle flaskecontainere vil blive flyttet til et endnu ikke udpeget område i nærheden. Det Konservative Folkeparti stemte nej til, at flaskecontainerne skulle flyttes. Partiet har i hele projektet været modstandere af etableringen af cykelstier på Vestgrønningen

»Der er nogle, der synes, at det er hat og briller, men jeg ser det som et trafiksikkerhedstiltag af dimensioner,« siger Venstres Helle Barth, der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget i Dragør Kommune, som tilføjer, at hun er glad for, at der er fundet alternativer efter beboerprotesterne.

»Vi har lyttet til høringssvarene og har fundet en anden mulighed end at lukke en adgangsvej.«