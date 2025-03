Ny alliance: Der skal ikke være prisloft på skovture

Der er gerne kø i Dragørs Aktivitetshus, når de første billetter til kommunens pensionistskovture bliver sat til salg. Arkivfoto: TorbenStender.

Hvert år flokkes pensionister fra Dragør om de fire skovture, som frivillige fra Dragørs Aktivitetshus planlægger og står for, mens kommunen betaler.

I 2024 var der afsat 63.101 kroner til formålet, og derudover havde politikerne besluttet, at der måtte opkræves 100 kroner i brugerbetaling per person per tur.

Forvaltningen er dog blevet opmærksom på, at skovturene ofte overstiger budgettet, og at man – for at dække sig ind – opkræver en højere brugerbetaling end politisk besluttet.

Skovturene er ikke faldet i popularitet, men kommunalbestyrelsen fik sagen på dagsordenen for at beslutte, om det var okay at gøre brugerbetalingen på skovturene variabel alt efter destination og indhold, og om der i så fald burde være et loft over brugerbetalingen.

Venstre og Socialdemokratiet stillede forslag om, at der skal være et prisloft på brugerbetalingen fra 2026 på 350 kroner per tur. Og at dette loft i øvrigt skal justeres én gang per valgperiode.

Liste T og Det Konservative Folkeparti var til gengæld – som noget nyt, lagde de ikke skjul på – gået sammen om et fælles forslag om, at der ikke skal være et loft på brugerbetalingen.

Frivillige hyldes – uenighed om betaling

»Hvorfor hæver jeg denne sag til KB? Det gør jeg, fordi der sidder frivillige mennesker i aktivitetshuset, som vi skal støtte op om. Så vi foreslår, at der ikke er loft over brugerbetaling. Vi skal bakke op om de frivillige, så de har friheden til at arrangere nogle spændende ture,« lød det fra Peter Læssøe (T).

»Vi er helt enige med Peter i, at vi har frivillige på Wiedergården, der gør et kæmpe arbejde for at arrangere fantastiske skovture, men der er også tale om kommunale skovture. Vi betaler, og de frivillige planlægger. Det giver os en særlig forpligtelse til at sikre, at alle har råd til at komme med. Så vi vil minde om, at der også i Dragør er folkepensionister, der kun har folkepensionen. De skal ikke udelukkes fra skovturen. Derfor har vi forpligtelse til at sætte loft over, hvad det må koste at komme på skovtur. Dette loft skal selvfølgelig justeres løbende,« lød det til gengæld fra Nicolaj Bertel Riber (A).

»Skovturene er ønsket af vores pensionister. Jeg har ikke hørt pensionister fremsige ønske om et loft på brugerbetalingen. Turene bliver udsolgt uanset pris. Og der er forskellige prisniveauer, så der er noget for alle. Det har vist ligget som 550 kroner som det dyreste,« var modsvaret fra borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Liste T og Det Konservative Folkeparti fik opbakning fra Moderaterne og Sydamagerlisten til forslaget om at droppe et loft på brugerbetalingen, så de havde et stort flertal for forslaget, mens Venstre og Socialdemokratiets forslag blev stemt ned.