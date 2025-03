Ældrerådsvalg bliver uden mulighed for at stemme digitalt

Der bliver både muligt at stemme med brevstemme og ved fysisk fremmøde, når der skal vælges kandidater til Ældrerådet i Dragør. Arkivfoto: Signelements.

Når der til efteråret skal vælges nyt ældreråd i Dragør, bliver det uden mulighed for digital stemmeafgivelse. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at valget skal afholdes som en kombination af brevstemmevalg og fysisk fremmøde.

Forslaget om at afholde valget digitalt blev afvist af et flertal i udvalget, selvom Ældrerådet i februar indsendte et høringssvar til udvalget, hvori rådet anbefalede, at valget skulle være digitalt, samt med mulighed for at stemme via brev for borgere, der er fritaget for digital post.

Ældrerådet ændrede holdning til valgformen

Ældrerådet i Dragør har tidligere tilkendegivet, at de ønskede et fremmødevalg, da de mener, at det vil øge stemmeprocenten. Dog har Ældrerådet trukket ønsket tilbage, da valget ikke kan afholdes samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget.

Valget til Ældrerådet har traditionelt været afholdt som et brevstemmevalg, men denne gang har Dragør Kommune undersøgt flere alternativer.

På mødet tirsdag den 4. marts drøftede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget fire forskellige muligheder: et rent brevstemmevalg, et fremmødevalg, et digitalt valg eller en kombination af flere metoder.

Efter afstemning valgte udvalget at anbefale en kombination af brevstemmer og fysisk fremmøde. Beslutningen sikrer, at ældre borgere stadig kan brevstemme, samtidig med at de får mulighed for at afgive deres stemme ved personligt fremmøde.

Nej til digitalt valg

Forslaget om et digitalt valg blev kun støttet af ét udvalgsmedlem – Peter Læssøe fra liste T – mens resten af udvalget stemte imod. Modstanden skyldtes primært bekymring for, at en digital løsning ville udelukke en del af vælgerne.

Mange ældre borgere i Dragør er ikke fortrolige med digitale systemer, og udvalget ønskede at sikre, at alle har mulighed for at deltage i valget.

Derudover blev erfaringerne fra nabokommunen Tårnby inddraget i beslutningen. Her blev der i 2024 afholdt et digitalt valg til seniorrådet, men selvom 90 procent af stemmerne blev afgivet digitalt, var den samlede stemmeprocent stadig relativt lav.

Flere udvalgsmedlemmer satte derfor spørgsmålstegn ved, om en digital løsning reelt ville øge valgdeltagelsen.

Økonomiske overvejelser

Ifølge sagsfremstillingen fra mødereferatet ville en digital løsning have kostet Dragør Kommune cirka 200.000 kroner i eksterne it-udgifter. Da systemet kun kan bruges til én valghandling ad gangen, ville det betyde, at kommunen skulle afholde samme udgift igen ved fremtidige valg.

Udvalgets vedtagne løsning med brevstemmer og fysisk fremmøde vurderes at være billigere og mere tilgængelig for alle vælgere. Kommunen har afsat 200.000 kroner til valget, men der skal findes yderligere 15.000 kroner i administrationens budget.

Beslutningen betyder, at alle stemmeberettigede fortsat kan afgive deres stemme per brev ligesom ved tidligere valg. Samtidig bliver der mulighed for at stemme fysisk ved et valgsted i Dragør.

Det er endnu ikke fastlagt præcist, hvor og hvornår valget afholdes, men det forventes at finde sted i efteråret 2025.

Den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen torsdag den 27. marts.