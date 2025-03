Exner fejres med jubilæumsforedrag

Dragør Museumsforening fejrer 200-året for Julius Exners fødsel med et foredrag. Foto: Museum Amager.

Dragør Museumsforening markerer 200-året for maleren Julius Exners fødsel med et særligt jubilæumsforedrag. Arrangementet finder sted torsdag den 13. marts klokken 19 i Wiedergårdens festsal, hvor alle interesserede er velkomne.

Julius Exner (1825–1910) var en af Danmarks store guldaldermalere, og hans værker har haft en særlig betydning for Dragør og Amager. Han havde en tæt forbindelse til Dragør og Store Magleby, hvor han fra begyndelsen af 1860erne fandt inspiration til mange af sine værker. Under sine ophold boede han hos lokale gårdejere, herunder Zibrandt Jansen i Store Magleby, hvilket gav ham en dybere forståelse for områdets kultur og traditioner

Til jubilæumsforedraget vil museumsforeningens bestyrelsesmedlemmer Helle Bjorholm, Hanne Bacher Bendtsen og Martin Hans Borg dykke ned i Exners liv og kunstneriske stil.

Exners Dragør

Foredraget, der har titlen »Julius Exner set fra Dragør«, vil belyse, hvordan maleren hentede inspiration i det lokale miljø. Særligt hans berømte værk Besøget hos Bedstefader har en direkte forbindelse til Dragør. Billedet, der skildrer en bedstefar omgivet af børnebørn i traditionelt amagerkostume, blev til efter Exners ophold i Lodsstræde 4 i Dragør.

Ud over at fokusere på dette kendte værk vil foredragsholderne også tale om Julius Exners kunstneriske tilgang. Hans måde at komponere motiver på, brugen af genstande og personer samt hans sans for detaljer vil blive gennemgået.

Der vil også være eksempler på, hvordan Julius Exner genbrugte elementer i sine malerier, og hvordan hans skildringer af Amagers kultur og mennesker adskiller sig fra andre guldaldermaleres fremstillinger.

Foredraget bliver ikke kun en fortælling, men også en visuel oplevelse. Undervejs vil der blive vist billeder af Julius Exners værker – og der vil desuden være mulighed for at se enkelte autentiske genstande, der relaterer sig til hans kunst.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.