Ny plan skal sætte rammer for Fiskerikajen

Fiskerikajen skal have en ny lokalplan, der blandt andet vil give bedre muligheder for cafélivet. Foto: Tim Panduro.

Café Havslapning skal have mulighed for at lave en glasindækket udeservering, lodsbåden Ravnen skal have en overdækning, der beskytter den historiske båd – og så skal der laves regler for udeservering i området.

Det er hovedårsagerne til, at et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget netop har godkendt, at der kan sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan for Fiskerikajen, der strækker sig cirka fra havnens toiletbygning og ned mod Café Espersen.

Området er i forvejen dækket af en lokalplan, men den åbner ikke for, at lodsbåden Ravnen kan få overbygning, samt for, at caféerne i området kan skabe bedre faciliteter for gæsterne og have servering udendørs i det omfang, der ønskes. Derfor er der behov for en ny lokalplan for området.

Udvalget skulle dels tage stilling til, om lokalplansarbejdet skulle sættes i gang, og dels om en ombygning af barområdet på Café Espersen samt en tagterrasse samme sted skulle være en del af lokalplansarbejdet. Begge dele blev vedtaget af samtlige partier i udvalget – med undtagelse af liste T, der stemte imod.

Liste T stillede desuden et forslag om, at havnen skal udvikle sig efter retningslinjerne i den eksisterende lokalplan. Derfor skulle overdækningen af Ravnen godkendes som det eneste. Det forslag faldt, da kun liste T stemte for.

Helle Barth (V), der er formand for udvalget, understreger, at der ikke er tale om en afvikling af havnen til fordel for et restaurantområde.

»Det skal stadig være en havn, hvor maskiner skal kunne komme rundt, så vi er ikke ude i en glidebane, hvor der ikke bliver plads til de almindelige aktiviteter. Det handler om at skabe en udvikling, der ikke afvikler sjælen på havnen,« siger hun.

Efter vedtagelserne skal forvaltningen nu lave et lokalplansforslag, der så skal i offentlig høring. Først derefter kan den vedtages eller afvises af politikerne.