Ti kommuner indsender høringssvar: Frygter at miste indflydelse på sundhedsområdet

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte høringssvaret på et møde på rådhuset den 4. marts. Foto: Freja Bundvad.

Dragør Kommune kan miste sin indflydelse på sundhedsbeslutninger, hvis regeringens nye sundhedsreform vedtages uden ændringer.

Reformen, som netop nu er i høring, betyder blandt andet, at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal slås sammen til én ny region, Region Østdanmark.

Samtidig oprettes sundhedsråd, hvor kommunerne får en plads, men med begrænset beslutningskraft.

De ti kommuner i Sundhedsklynge Syd har formuleret et fælles høringssvar, hvor de udtrykker bekymring for forslaget. Som afsender står de ti borgmestre, herunder Kenneth Gøtterup (C) fra Dragør Kommune, Allan S. Andersen (A) fra Tårnby Kommune og overborgmester Lars Weiss (A) fra Københavns Kommune.

Kommunerne frygter, at de mister reel indflydelse på sundhedsplanlægningen, hvilket kan få konsekvenser for borgerne.

Dragør Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg godkendte tirsdag den 4. marts høringssvaret, der foreslår ændringer i loven, så kommunernes rolle styrkes.

Frygter at miste indflydelse

En af de største bekymringer i høringssvaret er, at de kommunale repræsentanter i sundhedsrådene ikke får mulighed for at blokere beslutninger og sende dem videre til regionsrådet. De regionale repræsentanter har derimod denne mulighed, hvilket kommunerne mener vil skabe en skæv magtbalance og svække deres indflydelse.

Kommunerne kritiserer også, at deres repræsentanter til sundhedsrådene skal udpeges, inden et nyt kommunalvalg har fundet sted. Det betyder, at personer kan ende med at repræsentere kommunerne i fire år, uden at det nye politiske flertal har haft mulighed for at vælge dem.

Derudover påpeger høringssvaret, at de kommunale repræsentanter i sundhedsrådene ikke nødvendigvis skal følge deres kommunalbestyrelsers beslutninger.

Det betyder, at en repræsentant fra Dragør kan træffe beslutninger i sundhedsrådet, der ikke stemmer overens med kommunens egen sundhedspolitik. Kommunerne ønsker, at repræsentanterne i højere grad skal være forpligtet til at følge lokalpolitiske beslutninger.

Sundhedsklyngerne nedlægges

Sundhedsklyngerne, der i dag fungerer som et bindeled mellem regioner og kommuner, bliver nedlagt i den nye struktur. Kommunerne frygter, at det vil svække det tværgående samarbejde, der sikrer, at borgere oplever en sammenhængende indsats på sundhedsområdet.

For at modvirke dette foreslår kommunerne, at der oprettes et regionalt forum, hvor kommuner og regioner fortsat kan samarbejde. De ønsker også, at der bliver sat tydeligere rammer for, hvilke opgaver sundhedsrådene får. I det nuværende lovforslag kan regionsrådene nemlig bestemme, hvilke opgaver sundhedsrådene skal tage sig af – og dermed risikerer de at blive tømt for reel magt.

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, kan Dragør Kommune ende med mindre indflydelse på sundhedsområdet. Kommunens repræsentant i sundhedsrådet vil ikke kunne blokere beslutninger og vil ikke nødvendigvis være bundet af kommunalbestyrelsens politik.

Samtidig kan ændringerne gøre det sværere for Dragør at fastholde lokale sundhedstilbud, da regionsrådet kan vælge at centralisere flere opgaver.

Høringsfristen udløber søndag den 9. marts. Herefter skal regeringen tage stilling til, om der skal foretages ændringer i forslaget, inden det bliver fremlagt for Folketinget.