Vi har modtaget:

Det lyder hult

Når jeg læser i Dragør Nyts udgave fra den 26. februar 2025 om Kenneth Gøtterup og Nicolaj Bertel Ribers svigt over for Enggården, og hvor kede af det de er over det, så lyder det hult i mine ører. (Læs artiklen her, red.)

Der har været mange læserbreve angående Enggården de sidste tre år. Man behøver blot at læse indlæg i Dragør Nyt den 14. august 2024 (»Unødvendig smalhans med urimelige konsekvenser« læs indlægget her, red.) og den 28. august 2024 (»Opfølgning: Rammerne for Enggården« læs indlægget her, red.) om Kristine Bak som pårørende til en midlertidig beboer på Enggården.

Der kunne de have gjort noget, hvis de er så kede af det. Især skal man lægge mærke til sidste linje af indlægget »Unødvendig smalhans med urimelige konsekvenser« om gaveregnen i valgåret 2025: »Med alle de mange penge i kassen bliver der til gengæld rigeligt at udmønte i en gaveregn, når budgettet skal lægges i 2025. Det er jo dejligt for en borgmester i et valgår.«



Ren politik. Ingen føler svigt. Ingen er kede af det. Ren politik!

Med venlig hilsen

Vivi Stecher

Borger i Dragør