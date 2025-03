Forårsfornemmelser i Dragør

Solskinnet bragte kunder til den gamle isforretning. Foto: TorbenStender.

Efter en våd og mørk vinter har marts indtil videre vist sig fra sin bedste side. I weekenden den 8. og 9. marts trak forårsvejret og de lunere temperaturer folk udenfor, og Dragør begyndte for alvor at vågne op til forår.

Der var også liv på havnen, hvor bådejerne begyndte at gøre deres både klar til en ny sæson på vandet.

Mange nød det milde vejr med gåture langs vandet, gennem de gamle gader, og på caféerne er der blevet åbnet for udeservering.

Foran Dragør Is stod mange i kø for at nyde årets første vaffelis i solen.