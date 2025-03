Forvandlet DB-hold slog AB Tårnby i stærk præstation

Efter sidste års store nederlag fik Dragør Boldklub revanche med en fortjent 2–0-sejr over AB Tårnbys danmarksseriehold. Kasper Walker blev kampens profil med to scoringer.

Torsdag den 6. marts var AB Tårnbys danmarksseriehold inviteret til træningskamp mod Dragør Boldklubs københavnsseriehold (DB).

Umiddelbart var der lagt op til en gang bøllebank til DB-holdet. Da de to hold mødtes i juli sidste år, vandt AB Tårnby 6–2. Men det var et forvandlet DB-hold, der torsdag stod klar på kunstgræsbanen ved Hollænderhallen. Med godt angrebsspil og målfarlige afslutninger vandt DB kampen 2–0.

Med sine to scoringer og hurtige løb frem ad banen var Kasper Walker et godt bud på kampens bedste spiller. Walker var tilbage på holdet efter en længere skadespause i efteråret.

DB pressede AB Tårnby i bund i store dele af første halvleg, og hjemmeholdet havde flere muligheder for scoringer. Dog havde AB Tårnby deres momenter, men Frederik Felland havde en rigtig god dag i DB-målet.

Trænerteamet roste i pausen DB-spillerne for at holde de aftalte spillemønstre. Og holdet gik ud til anden halvleg med samme indstilling og pressede igen AB Tårnby tilbage på egen banehalvdel.

Efter 55 minutter opstod en lidt dum situation i AB Tårnby-feltet. I en nærkamp har en AB Tårnby-spiller hånd på bolden. AB Tårnby-spilleren mente, at han skulle have frispark – men dommeren dømte straffespark til DB. Kasper Walker fik chancen fra 11 meter-pletten og udnyttede den til fulde. 1–0 til DB.

Kun tre minutter senere var Kasper Walker igen i målscorerens rolle, da han bragte DB foran 2–0. Albert Kindberg brød et AB Tårnby-opspil, og bolden gik via flere DB-spillere til Mads Lund. Han spillede videre til Kasper Walker, som var placeret i venstre side af AB Tårnby-feltet. Han rykkede ind midt for målet og afsluttede perfekt til scoring og sejrsmål. 2–0.

Tilfredshed på bænken

Trænerteamet, der består af Kim Damkær og Janus Krüger-Larsen, var tilfreds efter kampen og lagde især vægt på holdets bevægelser og sammenhængen mellem kæderne. Efter en række kampe, hvor det nye system har haltet i perioder, lykkedes det nu at vende udviklingen.

»Vi har tidligere kun spillet godt i kortere perioder, men i går var det omvendt – vi var kun i ubalance i få perioder,« lød det fra trænerteamet.

»Vi holdt et godt flow i bolden og spillede hurtigt. Når vi gør det, bliver vi farlige,« sagde trænerne og tilføjede, at første halvleg – trods de manglende mål – var holdets bedste i lang tid.

DB-holdet fik en rigtig god opmuntring og næring til de to næste træningskampe, som spilles den 15. marts på udebane mod Virum og den 23. marts på hjemmebane mod Østerbro IF.