Nyt teknik skal strømline trafikken i lyskryds

Arbejdsholdet var i fuld gang med at finde de rette ledninger og kabler i lyskrydset fredag. Foto: Tim Panduro.

Mange bilister og en del fodgængere har nok bandet over lange ventetider ved krydset Kirkevej/Hartkornsvej. Tekniske problemer har gjort, at det har skiftet meget langsomt fra rødt til grønt – men fredag var gravearbejdet i fuld gang for at få styr på kablerne

En del af løsningen skal dog ikke findes under jorden, fortæller John Stilou, der er en del af graveholdet.

»Der kommer sensorer i masterne i krydset, så lyset kan reguleres efter trafiktætheden,« siger han om arbejdet, der forventes at være afsluttet i løbet af uge 12.