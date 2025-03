Ombudsmanden giver bolden videre

Mange unge fra Dragør fik ikke lov til at blive studenter fra Tårnby Gymnasium & HF, selvom det står højest på ønskelisten. Arkivfoto: Tårnby Gymnasium & HF.

Dragørs unge bliver forfordelt, når det kommer til at blive optaget på deres drømmegymnasium. Og i de seneste år er antallet af unge fra Dragør, der er kommet ind på deres førsteprioritet, faldet markant.

Folketingets Ombudsmand har nu svaret på Dragør Kommunes henvendelse om forskelsbehandling af kommunens unge ved gymnasieoptag.

Ombudsmanden vælger ikke selv at gå videre med sagen, men sender den i stedet til Børne- og Undervisningsministeriet, der nu skal tage stilling til problemstillingen.

Afventer ministeriets svar

Dragør Kommune har tidligere bedt ombudsmanden vurdere, om de gældende optagelsesregler er urimelige over for kommunens unge. Ifølge tallene fik kun 28 procent af Dragørs unge opfyldt deres førsteprioritet ved gymnasievalg i 2024, mens det på landsplan var 95 procent og 86 procent i Region Hovedstaden.

I sit svar anerkender ombudsmanden problemet, men mener, at ministeriet først skal have mulighed for at tage stilling til kommunens henvendelse. Folketingets Ombudsmand har derfor videresendt sagen til Børne- og Undervisningsministeriet og afventer deres svar.

Kommunen er samtidig blevet opfordret til at vente på ministeriets svar, før den eventuelt genoptager henvendelsen.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) er tilfreds med, at sagen nu skal behandles af ministeriet:

»Man kan ikke bare forvente, at ombudsmanden rejser en sag, og vi var som kommunalbestyrelse helt bevidste om, at det var usikkert, om han ville tage sagen. Men jeg er meget positiv over, at han har bedt ministeriet forholde sig til problemstillingen – især det faktum, at en tidligere undtagelsesregel i optagelsesbekendtgørelsen er blevet fjernet,« siger han.

Han forklarer, at når ombudsmanden beder et ministerium svare, vil sagen blive genstartet.

»Derfor håber jeg, at det kan medføre, at undervisningsministeren får en ny erkendelse af, at vi har en helt urimelig forskelsbehandling af Dragørs unge, som skal løses,« lyder det fra Kenneth Gøtterup.

Ingen ændringer i 2025

Ifølge svaret fra Folketingets Ombudsmand er der i Børne- og Undervisningsministeriet dog ingen planer om at ændre reglerne i 2025. Det bekymrer borgmesteren:

»Jeg er rigtig ked af det på de unges vegne. Vi har vidst, at hvis disse regler skal ændres, så tager det tid, og det er helt urimeligt for de årgange, der bliver ramt imellemtiden. Men jeg vil blive ved med at forfølge denne sag, indtil vi er tilbage på sporet, hvor Dragørs unge behandles ordentligt,« siger Kenneth Gøtterup.

Dragør Kommune vil fortsætte med at lægge pres på beslutningstagerne:

»Vi må blive ved med at påpege forskelsbehandlingen. De landspolitiske partier i Dragør må påvirke vores uddannelsesordførere til at få set på reglerne. Det har vi allerede gjort, men vi må blive ved. Jeg håber meget, at det fokus, ombudsmanden nu sætter på sagen, får ministeriet til at genbesøge sagen og ændre reglerne,« siger borgmesteren.

Kommunen afventer nu ministeriets svar, hvorefter den vil tage stilling til, om sagen skal genfremsendes til ombudsmanden.