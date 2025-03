1.000 fastelavnsboller solgt på en uge

Fastelavnsbollerne er gået som varmt brød over hele Dragør siden starten af januar. På Gabriel Jensens Traktørsted bagte de kun fastelavnsboller i ugen op til fastelavn. Det måtte de så også gøre i en hast, der betød, at de var nødt til at købe en ekstra maskine og hyre en ekstra mand undervejs.