Fjernvarme er stadig reelt billigst

Hvorfor kan man ikke bare se på den »rene« varmepris for ens forbrug, når man skal tage stilling til, om det kan betale sig at få fjernvarme? Hvorfor skal man tage højde for anskaffelsespris, renter og meget andet, hvis man skal sammenligne? Det – og de nyeste varmepriser – får du svar på her.

Hvordan ser min varmeregning ud nu? Og hvordan ser den ud i fremtiden, hvis jeg vælger fjernvarme?

Det er det spørgsmål, mange Dragør-borgere stiller sig selv lige nu. Og mange læsere skriver til Dragør Nyt for at spørge til, hvordan man bedst muligt sammenligner priserne.

For hvorfor skal man indregne prisen på anlæg, lån, afskrivning og alt muligt andet? Hvorfor kan man ikke bare se på sin varmeregning, som den ser ud nu – med det antal kubikmeter gas, liter olie eller megawatttimer, man bruger – og så omregne sit forbrug til fjernvarme og gange med den forventede fjernvarmepris?

Det kan man sådan set også, forklarer Tue Patursson, chef for fageksperterne i Videncentret Bolius. Hvis man kun vil kende den »rene« varmepris, kan man godt lave regnestykket.

Bruger man for eksempel 1.200 kubikmeter naturgas, så ganger man med 10,94 og får et forventet fjernvarmeforbrug på 13.128 kilowatttimer. Bruger man 1.200 liter olie, skal man gange med ni, som så giver et forventet fjernvarmeforbrug på 10.800 kilowatttimer.



Men hvis man skal lave en reel sammenligning, så man kan forholde sig til, hvad der er forskellen på at have installeret en varmepumpe, et gasfyr, et oliefyr og fjernvarme, så er man nødt til at indregne en masse andre faktorer.

Ifølge Tue Patursson er det derfor, at der kan være en forskel på den varmeregning, du har liggende derhjemme, og de priser på dit varmeforbrug, du måske ser i Tårnby Forsyning og Dragør Fjernvarmes beregner eller i de varmesammenligningsskemaer, du blandt andet finder hos Videncentret Bolius.



»Man er nødt til at se på alle udgifter, der er forbundet med ens varmeforsyningsvalg. For eksempel koster en stor varmepumpe op mod 100.000 mere end et fjernvarmeanlæg. Og levetiden er også vigtig, da man kun har 16 år til at afskrive en varmepumpe, mens man har 25 år til at afskrive et fjernvarmeanlæg,« forklarer Tue Patursson.

Tilret din beregning mere præcist

Netop derfor kan det være en rigtig god idé at gå ind på Tårnby Forsynings beregner og ikke bare indtaste dit nuværende forbrug og alderen på dit fyr, men klikke på »Hvis du ønsker at ændre på nogle af oplysningerne i beregningen, kan du gøre det her«.

Så kan du blandt andet ændre på prisen på dit nuværende fyr eller anlæg, service og antal meter fra skel til det sted, stikledningen skal ind i dit hus. Det giver dig en mere præcis beregning.

Samtidig er det en god idé at følge med i Videncentret Bolius’ sammenligninger af forskellige opvarmningsformer, der løbende bliver opdateret. Her får du faktisk både et bud på den rene varmepris (årlig pris inklusive brugsvand) og så en pris, der inkluderer anskaffelsespris på anlægget, afskrivning, service og rente.

Tjek topti

Den nyeste topti over de billigste opvarmningsformer viser igen, at fjernvarme, jordvarme og luft til vand-varmepumper er de billigste opvarmningsformer, hvis man skal have en ny varmekilde i sin bolig.

Kun luft til luft-varmepumpen er billigere, men den kan sjældent varme en hel bolig op alene.



Se Videncentret Bolius’ beregninger her (beregnet for et hus på 130 kvadratmeter):

Opvarmningsform Årligt forbrug Årlig pris i kroner inklusive brugsvand Årlig pris i kroner inklusive afskrivning, service og rente 1. Luft til luft-varmepumpe 3.202 kilowatttimer 12.613* 15.780 2. Fjernvarme 18,1 megawatttimer 15.971 18.514 3. Jord til vand-varmepumpe – gulv 4.161 kilowatttimer 7.984 18.829 4. Pillefyr 4.590 14.842 19.717 5. Luft til vand-varmepumpe – gulv 4.469 kilowatttimer 8.575 19.870 6. Jord til vand-varmepumpe 5.246 kilowatttimer 10.066 20.911 7. Luft til vand-varmepumpe 5.746 kilowatttimer 11.025 22.320 8. Gasfyr 1.654 kubikmeter 18.875 23.725 9. Brændeovn 4.620 kilo 24.077 25.827 10. Oliefyr 2.011 liter 29.865 35.170

NB: Husk, at priserne kan ændre sig fra måned til måned, fordi priserne for blandt andet el og gas er variable. Læs alle forudsætningerne for beregningerne på www.bolius.dk

* Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand for luft til luft-varmepumpe er sammensat af udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Spørg om fjernvarme Mange spørgsmål trænger sig på, når man skal tage stilling til, om man vil melde sig til fjernvarme i Dragør inden den 1. juni.



Både Tårnby Forsyning og Dragør Kommune svarer løbende på mange spørgsmål, og her i Dragør Nyt vil vi også gerne besvare læsernes spørgsmål.



Send os dit spørgsmål på fjernvarme@dragoer-nyt.dk, så vil vi gøre vort bedste for at finde den rette ekspert til at besvare det – og bringe svaret her i avisen, så andre også kan blive klogere.



Vi kan ikke love at kunne få svar på alt, men vi vil bestræbe os på at finde svar på det meste – særligt det, der også kan gavne andre i samme situation.