Vi har modtaget:

Hvorfor er Dragør bagud?

De fleste steder i Danmark har man haft fjernvarme i mange år.

Jeg skal ikke forsøge at bore i, hvorfor Dragør ikke allerede har det.

Og jeg skal ikke forsøge at bore i økonomien ved at vælge den ene eller den anden varmeløsning.

Men jeg konstaterer, at disse »de fleste steder i landet« har det rigtig godt med fjernvarme. Man kan konstatere, at efter at man har fået fjernvarme, så taler man ikke så meget om det mere. Alle synes selvfølgelig, at al varme er dyrt, men trygheden ved fjernvarmen er nok det afgørende for mange.

Som el, vandforsyning, spildevand og affald

Her er trygheden også det afgørende. Ingen kunne vel drømme om, at det danske samfund skulle klare disse ting gennem private løsninger – ved selv at have karburatorer, brønde eller små rensningsanlæg i baghaven eller små nedgravede lokale lossepladser.

Vi betaler selvfølgelig alle prisen for den el, det vand og spildevand samt affald, der hører til vores husholdning. Men anlæggene er vi fælles om – vi har valgt kollektive løsninger frem for private.

Efter min mening hører varmeforsyning til samme familie af kollektive løsninger – her skal vi også betale for den varme, vi har brug for. Men varmeforsyningen vil ske gennem en kollektiv løsning: fjernvarmeanlægget.

Igen for at sammenligne med de øvrige »familiemedlemmer« så er alternativet til fjernvarme, når nu gassen og olien udfases, at vi enten selv skal have store jordvarmeanlæg eller støjende og grimme varmepumper. Må jeg være fri. Jeg er måske doven, men jeg vælger altså bare at skulle trykke på knappen – som på lyskontakten.

Så enkelt ser jeg dette valg om varmeforsyning. En kollektiv løsning tak, så jeg slipper for besværet.

Og så alligevel lidt om økonomien

Jeg forstår rigtig godt, når mange mennesker bekymrer sig om økonomien. Alle disse kollektive familiemedlemmer er dyre bekendtskaber.

Men jeg tillader mig at se på det lidt i et helikopterperspektiv. Og det er sgu lidt af en flyvetur. For få år siden var det olie, så gas, så el, der var det billigste. Nu er billedet ganske anderledes.

Fordelen ved fjernvarme er, at fjernvarmeværkerne bare kan omstille sig efter de til enhver tid bedste brændselsløsninger. Der kommer fortsat varme ud til mig.

Og med hensyn til anlægsudgifterne så vinder fjernvarmen jo også. Ok, der er en pæn anlægsudgift. Men for eksempel er udgiften til en varmepumpe mindst lige så stor. Og jeg har ikke kunnet se, at noget varmepumpefirma taler om en levetid på sine pumper på mere end ti til 15 år. Så skal vi til besværet igen – nye anlægsudgifter. Også det besvær skånes man for med fjernvarme.

Skån vores dejlige miljø

Vi bor i et dejligt miljø – hvor end man bor i Dragør. Og vores naboer er en del af det dejlige miljø.

Ligesom vi ikke skal have en losseplads ud til offentlig vej eller op til naboskel, så bør vi heller ikke have en grim og støjende varmepumpe stående disse steder. Naboen bliver ked af det, og ture på offentlige veje og gader bliver ikke nogen rar oplevelse. Det gælder villavejen, og det gælder tætte boligblokke og ikke mindst i Dragørs gamle bydel og Store Magleby. Øv, hvor kan vi gøre det surt for miljøet.

Min overskrift på dette lille indlæg er et spørgsmål om, hvorfor Dragør ikke bare gør, som de fleste andre steder i landet har gjort for længst.

VI valgte i en periode naturgassen. Det var også en slags kollektiv løsning, men den udfases altså nu.

At erstatte naturgassen med private løsninger er at gå tilbage i tiden. Jeg skal på det kraftigste opfordre til, at man inden den 1. juni tilmelder sig fjernvarme – for din, dine naboers og miljøets og kommende generationers skyld.

Med venlig hilsen

Axel Bendtsen

Lodsstræde 4A