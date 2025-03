SeniorBo løfter sløret for nye planer: »Jeg er meget optimistisk«

Et nyt forslag inkluderer både fællesskabsboliger og plejeboliger tæt på Enggården.

Foreningen SeniorBo har spændende ting i støbeskeen, fortæller formand Nina Nørgaard. Foto: Freja Bundvad.

Siden 2020 har foreningen SeniorBo arbejdet aktivt for at etablere et bofællesskab for seniorer i Dragør. Flere gange har man været tæt på at finde en egnet placering, men hver gang er planerne faldet til jorden.

»Det har været skuffende flere gange, og jeg forstår godt, hvis nogen har mistet troen på det,« fortæller Nina Nørgaard, der er formand for foreningen.

Men Nina Nørgaard har ikke givet op.

Foreningen arbejder for at skabe et boligfællesskab, hvor fællesskab og nærvær er i fokus. Tanken er, at personer over 65 år kan blive boende i deres lokalområde i en bolig, der passer til deres behov, samtidig med at de har mulighed for at deltage i et aktivt fællesskab.

Drømmen er at etablere et bofællesskab med omkring 20 lejligheder på 60–70 kvadratmeter og flere fællesarealer. Ved at bo tæt sammen kan beboerne hjælpe hinanden i dagligdagen.

»Man skal ikke tvinges til at være med i fællesskabet hver dag – men muligheden skal være der,« siger Nina Nørgaard.

Politisk opbakning

Kommunalbestyrelsens medlemmer er overvejende positivt stemte over for idéen om at etablere et bofællesskab for seniorer i Dragør. Så sent som i februar blev emnet bragt op på et borgermøde på Wiedergården, som Ældrerådet i Dragør arrangerede.

Dog afhænger den endelige realisering af projektet af, om der kan findes en egnet placering og en økonomisk model, der passer inden for kommunens rammer. Nogle politikere understreger også, at projektet skal balanceres med andre boligbehov i Dragør.

»Der er ikke nogen, der mener, at det er en dårlig idé. Det svære er bare at finde en grund, hvor man kan få lov til at bygge det, vi gerne vil,« siger Nina Nørgaard.

Hun håber, at kommunalvalget til november vil sætte fokus på behovet for et seniorbofællesskab.

Spændende samarbejde

SeniorBo har for nylig indgået et samarbejde med bygherrerådgiverfirmaet Kuben Management, der har erfaring med lignende boligprojekter andre steder i landet.

Kuben Management er nu i gang med at udvikle et konkret forslag til, hvordan et seniorbofællesskab kan etableres i Dragør – og muligvis inkludere plejeboliger, som kommunen har mangel på.

Projektet er planlagt til at ligge på Engvej, hvor 3.200 kvadratmeter skal bruges til et mindre pilotprojekt. Det kommer sandsynligvis til at bygge på en kombimodel, hvor seniorbofællesskab og plejeboliger kan integreres og på den måde være en helhedsorienteret løsning for ældre i Dragør.

Nina Nørgaard er begejstret over samarbejdet og ser frem til at præsentere forslaget på foreningens generalforsamling senere i marts.

»Jeg er meget optimistisk. Nu er vi et sted, hvor vi kan øjne en løsning,« siger hun.

Placeringen tæt ved plejecentret Enggården kan ifølge SeniorBo skabe et nyt »sundhedskvarter«, hvor seniorer kan få deres behov opfyldt – uanset om de ønsker at bo i et aktivt fællesskab eller har brug for mere pleje.