Flere mesterskabsvindere skal hædres

Det skal ikke blot være sportslige præsentationer, der skal hædres i Dragør Kommune. Medaljer til DM i Skills og andre mesterskabspriser skal der også klappes af, har politikerne netop vedtaget.

Her et foto fra DM i Skills, hvor over 300 faglærte hvert år kæmper om guldmedaljer inden for godt 40 fag. På billedet ses en social- og sundhedsassistentelev, der i konkurrencen skal vise, hvordan de håndterer alt fra medicin til personlig omsorg. Foto: Sophia Hviid/SkillsDenmark.

Dragør har mange dygtige sportsudøvere, og de bliver hvert år hædret på rådhuset ved Mesterskabsprisen, men fremover skal andre medaljer også fejres. Det har man netop besluttet i Økonomiudvalget efter forslag fra Socialdemokratiet.

»Vi synes, at det er en god idé at brede det her ud, så vi også får hyldet mange andre, der udmærker sig. Personligt er jeg blandt andet opmærksom på DM i Skills (danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne, red.), og da vi kommer til at mangle erhvervsuddannede i kæmpestor stil – ikke mindst social- og sundhedsassistenter – vil det være oplagt at se på, hvad vi kan gøre for at hylde vores dygtige håndværkere og andre, der tager en erhvervsuddannelse, som kæmper for deres fag og vinder medaljer her,« forklarer Nicolaj Bertel Riber.

Han fik fuld opbakning i Økonomiudvalget, der nu har bedt forvaltningen afsøge, hvilke andre former for udmærkelser – som blandt andet medaljer ved DM i Skills – man kan medtage i Mesterskabsprisen.

»Alle unge mennesker, der udmærker sig på den ene eller anden måde, skal selvfølgelig hyldes af deres hjemkommune,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.