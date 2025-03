Golf rimer perfekt på børn

I Dragør Golfklub har de knap 100 medlemmer mellem 4 og 18 år. De oplever, at golf er et fantastisk alternativ til skærmen. Der er lige så meget fokus på sjov, leg og fællesskab som koncentration og læring. Og man kan spille sammen på tværs af niveauer og generationer.

Koncentration. Præcision. Lille bold. Tung kølle. De ord, man oftest forbinder med golf, rimer måske ikke umiddelbart på børn. Men golf er en sport for børn – i høj grad endda, hvis man spørger Dragør Golfklub, hvor de har cirka 90 medlemmer mellem 4 og 18 år.

»Vi synes, at det er en virkelig fed sport for børn i alle aldre. På hele rejsen fra du er fire-fem år gammel, og til du er 18 år og bliver seniorspiller, kan vi tilbyde superfede miljøer, oplevelser, værdier og masser af sjov og ballade. Grunden til, at golf kan det, er, at det kan tilpasses alle aldre og behov. Du kan spille alene. Du kan spille med en makker. Du kan være en del af et hold. Du kan måle dig med dig selv. Du kan måle dig med andre. Du kan spille på tværs af generationer. Det er virkelig en familiesport, og det er bare fantastisk,« fortæller Jonas Meyer, der sammen med Michael Bech er frivillig holdleder for de yngste juniorer i klubben – eller dragetæmmer for drageungerne, som de også kalder sig.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Pokaler er gode, men sammenholdet er i fokus, når børnene spiller golf i Dragør Golfklub. Privatfoto.

Golf er frikort til tid med teenageren

Jonas Meyer er en levende reklame for golfsporten og for, hvorfor golf og børn netop rimer på hinanden. Ikke mindst hvorfor det er en fantastisk sport at være fælles om som familie. Selv har han spillet golf i 25 år og er elitespiller. Men niveauet er egentlig helt underordnet, mener han. Det er glæden, fællesskabet og værdierne i golf, han gerne vil give videre – også til sine egne børn på 8, 11 og 13 år, som alle spiller i klubben og har gjort det, siden de nærmest kunne stå på benene. Hans kone spiller selvfølgelig også golf. Og så arbejder han i øvrigt som udviklings- og turneringschef i Dansk Golf Union til hverdag.

»Jeg glæder mig over, at det er en sport, jeg har haft med mine børn, mens de var små. Men faktisk endnu mere over, at det er noget, vi kan have sammen nu, hvor de bliver større. Hvornår kan man ellers få lov at have fire timer med sine teenagebørn? Det kan man på en golfbane. Man har noget sammen, når man spiller. Samtidig får man lov at høre, hvordan de har det, og hvad de laver. Det er også bare fedt at komme ud i naturen og få frisk luft. At få den der digitale pause, så man slipper for, at skærmen fylder hele tiden,« forklarer Jonas Meyer.

En billig sport for børn

Uanset hvilken alder børn har, er de velkomne i Dragør Golfklub til at få en prøvetime, uden at det koster noget. Får dit barn smag for golf, koster det omkring 1.000 kroner om året at gå til træning med en professionel træner to gange om ugen, bruge klubben hver dag og deltage i alle de sociale arrangementer, der er.

Udstyr kan man låne. Og får man lyst til sit eget, kan man finde brugte børnesæt fra omkring 500 kroner.

»Mange har denne her fordom om, at det er en dyr sport. Men det er det ikke. Slet ikke for børnene. Og de mindste børnemedlemmer må faktisk også tage deres forældre og bedsteforældre med ud og spille på vores øve- og træningsbaner,« siger Jonas Meyer.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Jonas Meyer (til højre) brænder for golf og for at give passionen videre til sine børn og de mange børn og unge, han er med til at lede i Dragør Golfklub. Her ses han sammen med juniorspiller Josephine Schødt Steffensen. Privatfoto.

Leg fører til talent

De mindste juniorer, som kaldes drageunger, leger og spiller i et drageunivers. Løber, tumler, spiller golfrundbold, sætter drager op og spiller i dragens labyrint. Fokus er på at have det sjovt. Og de spiller med store bolde og store køller.

»Der er masser af leg, små konkurrencer og udfordringer. Der er plads til, at du kan sætte dig ud og spise en figenstang. Det er en slags droppe ud og droppe ind-miljø, hvilket børnene synes er rart. Det kan man ikke i en fodboldkamp. Samtidig øver vi os også på at lære og på at koncentrere os. Men kan man holde koncentration i ti minutter, er det fint, så kan man lave noget andet. Det er muligheder, vi har i golf, som kan være svært i et holdspil, hvor alle skal være på det samme niveau. Her kan vi differentiere på den enkelte,« forklarer Jonas Meyer.

Den megen leg fører dog ofte også golftalent med sig: »I legen opdager vi, at børnene bliver superdygtige til golf. Det sker helt automatisk. Det er en dejlig gevinst, at vi får dygtige unge mennesker ud af det. Men det er en sideeffekt af at have lavet et sted, hvor mange kan lide at være,« forklarer Jonas Meyer.

Han mener dog ikke, at det kun er gode golf-skills, man får ud af at starte i Dragør Golfklub som lille. Man får ifølge ham en masse værdier med sig, som man kan bruge uden for golf og senere i livet.

»Selvfølgelig er det sjovt, hvis de bliver gode til golf. Men vi vil hellere have, at de lærer alt det andet. Hvorfor er det vigtigt at lave fejl? Hvordan kan man blive sin egen træner? Hvordan taler man rart til hinanden, og hvordan inkluderer man alle? Det er de rammer, vi skaber ude hos os, og dem tilpasser alle sig helt automatisk, så det er et dejligt sted for alle at være,« siger Jonas Meyer.

Golf hele året – og på tværs

Golf er i øvrigt ikke noget, man kun spiller, når græsset er grønt, og solen står højt på himlen.

»Det er hele året. Det er også vigtigt at sige. Vi har forårslejr, sommercamp, juleafslutning, natgolf. Om vinteren går vi ind i et simulatorcenter og hygger med golf og pizza. Den sociale del omkring golfen er utrolig vigtig, og der er et miljø, hvor børnene får en masse voksenkontakt, hvilket mange faktisk ikke har i dag ud over med deres forældre og lærere. Men her er vi både trænerne, de frivillige holdledere og en hel gruppe af forældre og bedsteforældre omkring børnene hele tiden. Det giver børnene og både de unge og ældre voksne nogle helt særlige relationer,« lyder det fra Jonas Meyer.

Plads til alle

Man skal – som artiklen her også viser – ikke have talt med Jonas Meyer længe for at forstå, at golf blinker i neon hen over hele hans liv, og han derfor ikke kan finde på en eneste ulempe ved at dyrke golf. Særligt ikke for børn. Det skulle da lige være, at man ofte bliver så grebet af det, at man kommer til at bruge rigtig mange timer i klubben.

Så Jonas Meyer opfordrer alle, der har lyst, til at komme og prøve at være med. For selvom der allerede er mange børn i klubben, er der plads til flere.

»Vi vil rigtig gerne være flere og har meget fokus på at tage godt imod de nye. Det er børnene virkelig gode til. Og du kan få lov til at være her, uanset om du er helt nybegynder eller på vej på Europa Tour. Det er de samme rammer og setup for alle,« slutter Jonas Meyer.