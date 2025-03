Hollænderhallens café udbydes med nye vilkår

Ønsket om at få en café i Hollænderhallen er stadig stort. Økonomiudvalget har netop vedtaget at genudbyde cafeteriet.

Driften af Hollænderhallens café udbydes igen. Nu er drift af et cafeteria på førstesalen i fokus. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Driften af cafeteriet i Hollænderhallen blev sendt i udbud allerede i sommeren 2024, men da man ikke fik bud ind, som var gode nok, sendes cafeteriet nu i udbud igen. Det har Økonomiudvalget netop bestemt.

Denne gang med fokus på, at det er cafeteria på førstesalen, der skal prioriteres, og så kan byder selv bestemme, hvordan cafeen og arealet i stueetagen skal anvendes.

Den, der byder på cafédriften, skal selv komme med bud på, hvornår cafeteriet skal være åbent for Hollænderhallens brugere. Ud over at stå for cafeteriadriften får den kommende forpagter mulighed for at byde ind på servicering og forplejning til de aktiviteter, der foregår i Hollænderhallens mødelokaler.

Skal først betale, når der åbnes

Dragør Kommune går nu i gang med at sikre, at alle installationer og køkkenmaskiner i det produktionskøkken, som står tomt lige nu, er funktionsduelige – og laver en vurdering af maskinernes restlevetid. Dette bliver også en del af udbudsmaterialet.

Derudover kommer det i udbudsmaterialet til at fremgå, at man kan få lov at flytte ind, klargøre og gøre rent i cafeteriet og først betale husleje fra den dag, cafeteriet er klart til at åbne og byde hallens brugere velkommen.

Prisen for at forpagte cafeteriet er blevet fastsat til en minimumsafgift på 48.000 kroner om året, hvilket svarer til 4.000 kroner om måneden. Derudover kommer forbrug og 12 procent af årets bruttoomsætning.

Økonomiudvalget lægger i sin beslutning i øvrigt op til, at der – indtil der er fundet en cafeteriaforpagter – bliver annonceret i Dragør Nyt for at opfordre foreninger eller private aktører til at melde sig, hvis de ønsker at servicere mødelokalerne.